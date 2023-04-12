''Теряем лучших'': в боях Донецкой области погиб 30-летний защитник из Тернополя. Фото

В боях за независимость Украины с российскими оккупантами погиб 30-летний украинский военнослужащий Андрей Мозиль. Воин родился в Тернопольской области, а последний свой бой принял в Донецкой.

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О потере сообщили на Facebook-странице Байковецкой объединенной громады. Как отмечается, Мозиль погиб 10 апреля в селе Роздоловка Донецкой области.

Защитник Украины до последнего вздоха защищал родную землю от вражеской российской армии.

"В этом году, 24 сентября, Андрею исполнился бы 31 год. Навсегда в нашей памяти парень останется светлым и отзывчивым человеком, настоящим украинским патриотом. Выражаем искренние соболезнования родным, друзьям и побратимам погибшего", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в боях с российской оккупационной армией погиб защитник Украины из Львовской области Александр Бондарук. Боец получил несовместимое с жизнью ранение 5 апреля во время выполнения боевого задания.

А в боях за Бахмут погиб 26-летний защитник Андрей Воробкало из Черкасской области. После полномасштабного российского вторжения мужчина вернулся из Греции, чтобы стать на защиту Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, мужественно защищая Украину, на восточном направлении фронта погиб молодой воин ВСУ Ярослав Жебелюк. До войны он был детским врачом-ортопедом и травматологом.

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