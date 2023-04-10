Вернулся из Греции, чтобы встать на защиту Украины: в боях за Бахмут погиб 26-летний защитник Андрей Воробкало. Фото

В боях с российскими оккупантами в Бахмуте отдал жизнь за Украину 26-летний уроженец Черкасской области Андрей Воробкало. До начала полномасштабного вторжения он жил в Греции, где учил детей восточным боевым искусствам, однако после 24 февраля 2022-го вернулся в Украину, чтобы защитить родную землю.

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Здесь, на земле предков, Андрей встретил свою любовь, однако на пути к счастью влюбленных встала война: 2 апреля воин с псевдо "Грек" принял свой последний бой. О его гибели рассказал журналист Андрей Цаплиенко.

"Андрей Воробкало с позывным "Грек". Командир минометного расчета. Андрей жил в Греции, учил детей восточным боевым искусствам. У самого был черный пояс. Младшего брата Дария учил украинскому, чтобы тот знал свой второй родной язык. Но после 24 февраля 2022 года вернулся в Украину. Защищать родную землю и родных людей. Сам говорил, иначе просто не смог бы смотреть украинцам в глаза. Встретил любимую в Украине. Ирина (волонтер Ирина Удод, по данным ТСН. – Ред.) делала то, что делают сейчас тысячи украинок. Закрывала сборы для Андрея и побратимов на фронте", – написал Цаплиенко.

Свой последний бой Андрей "Грек" Воробкало принял 2 апреля в Бахмуте. Героя, которому навсегда будет 26 лет, провели в последний путь на малой родине в селе Хуторы Черкасской области.

"Посмотрите это видео, где парень, у которого было будущее в комфортной солнечной стране, променял его на долю воина в Бахмуте. Он воевал за ваше будущее. И защищал ваше настоящее. Так же, как и тысячи других украинцев в форме", – добавил Цаплиенко, опубликовав видео из города-крепости, которое снял сам Герой.

Напомним, ранее стало известно, что в боях за Украину погиб Алексей Бондарев. 42-летний киевлянин встал на защиту родной страны с первого дня полномасштабного вторжения, был ранен, однако все равно вернулся на фронт.

Также на одном из восточных направлений фронта погиб 32-летний воин ВСУ Ярослав Жебелюк. До войны он был детским врачом-ортопедом и травматологом.

После начала полномасштабного российского вторжения медик, не раздумывая, сменил белый халат на военную форму, взял в руки оружие и ушел защищать родную землю от российских захватчиков. Погиб во время выполнения боевого задания на востоке Украины.

А 10 апреля в боях за Украину погиб командир роты огневой поддержки 49-й ОМБр Артур Асадов, стоявший на защите родной земли более года. "Главное, чтобы свет в вашем сердце не погас... Все остальное можно починить", – написал он в своем последнем открытом посте в личном блоге.