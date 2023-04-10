''Идут лучшие'': на фронте погиб Артур Асадов, который год стоял на защите Украины. Фото

В боях за Украину погиб командир роты огневой поддержки 49-й ОМБр Артур Асадов. Сотрудник Ukrainian Film Division, он в самом начале полномасштабной войны против Украины встал на защиту родной земли.

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Участвовал, в частности, в освобождении Харьковщины, свой последний бой принял через год самоотверженного противостояния агрессору на фронте. О гибели Асадова рассказал украинский кинорежиссер и продюсер Любомир Левицкий.

"Сегодня мы потеряли нашего близкого друга и коллегу Артура Асадова... Это невероятно добрый и всегда веселый парень из нашего продакшена. Уже год на обороне Украины. Ком в горле, не могу сказать ни слова. Уходят лучшие... Артур, мы перед тобой в долгу. Кто хочет и может поддержать жену Карину, оставляю ее карту: 4441 1144 4436 4440. СЛАВА ГЕРОЯМ!!" – написал Левицкий на своей странице в Facebook.

В одном из интервью Артур Асадов так объяснял свое решение пойти на фронт: "Я всегда знал: если будет война – я пойду, потому что я принимал присягу, я служил, я умею держать в руках оружие. Не то что я могу держать в руках оружие, я умею его держать... Когда началась война, я сразу махнул на передок. Тем более, далеко идти не пришлось: заварушка была в 5 км от моего подъезда".

Он также рассказывал о своей личной семейной трагедии: отец Героя живет во временно оккупированном Донецке и горячо поддерживает "ДНР", а с 2017 года работает там в штабе.

Сын же самоотверженно и преданно служил Украине.

"Бороться надо так, чтобы единственное, что тебя могло бы остановить, это тактическая ядерная бомба", – писал он в своем личном блоге.

Последнее сообщение воина – пронзительно пророческое.

"Главное, чтобы свет в вашем сердце не погас... Все остальное можно починить", – написал он слова, которые ныне звучат как завещание.

Напомним, ранее стало известно, что в боях за Украину погиб Алексей Бондарев. 42-летний киевлянин встал на защиту родной страны с первого дня полномасштабного вторжения, был ранен, однако все равно вернулся на фронт.

Также на одном из восточных направлений фронта погиб 32-летний воин ВСУ Ярослав Жебелюк. До войны он был детским врачом-ортопедом и травматологом.

После начала полномасштабного российского вторжения медик, не раздумывая, сменил белый халат на военную форму, взял в руки оружие и ушел защищать родную землю от российских захватчиков. Погиб во время выполнения боевого задания на востоке Украины.