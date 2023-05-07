Точно в цель! В сети показали уничтоженный российский танк Т-72Б. Видео

Украинские воины продолжают демилитаризировать российскую военную технику на украинской земле. В этот раз захватчики не досчитались своего танка Т-72Б.

Видео дня

Бронемашина была уничтожена тремя боеприпасами, сброшенными с беспилотника-бомбардировщика R-18. Видео поразительно точной атаки показали в Telegram-канале "Оперативный ВСУ" (чтобы его просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Российский Т-72Б уничтожен сбросом боеприпасов с беспилотника-бомбардировщика R-18", – отмечено в описании к видео.

На опубликованных кадрах видно, как по вражескому танку, маркированному новой российской "свастикой" Z, украинский дрон один за другим сбрасывает три боеприпаса. Все они ложатся точно в цель, безнадежно выводя танк из строя.

Ни из видео, ни по описанию непонятно, когда и где произошла "демилитаризация" российской техники.

Напомним, ранее в сети появилось видео, как в Херсонской области украинские военные из дронов отминусовали оккупантов. Сбросы с БПЛА были осуществлены на позицию мурманских морпехов на одном из островов на Днепре. В результате точных ударов у врага были раненые и погибшие.

Также сообщалось, что утром 7 мая в Генштабе Вооруженных сил Украины обновили данные по безвозвратным потерям России в войне против нашего государства. Накануне украинские воины ликвидировали в сутки 660 захватчиков и сбили 18 вражеских БПЛА. Всего за время полномасштабной агрессии РФ против Украины ликвидировано 194 430 оккупантов.