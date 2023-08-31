Точно в цель: воины ССО поразили командно-наблюдательный пункт противника на Бахмутском направлении. Видео

Воины Сил специальных операций уничтожили командно-наблюдательный пункт россиян на Бахмутском направлении фронта. Поражение вражеской цели произвели с помощью беспилотника, заряженного мощными снарядами.

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Соответствующее видео было показано в Telegram ССО. Военные отметили, что о расположении вражеского КСП доложила разведка, после чего операторы БПЛА зарядили беспилотник боеприпасами и отправили по заданным координатам (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Спецназовцы констатировали, что бомбардировка вражеского объекта прошла успешно – два снаряда попали в цель. Сам БПЛА успешно вернулся назад.

Напомним, ранее бойцы ССО ВС Украины показали видео боев, снятое в районе села Роботино Пологовского района Запорожской области. Наши воины выбивали врага из лесополосы.

"Это происходило в крайне непростых условиях: постоянная работа российской артиллерии, небо кишит вражескими дронами, чрезвычайно близок стрелковый контакт с противником, который пытался любым способом удержать занимаемый им участок", – рассказали в командовании спецназовцев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Только за сутки на Таврическом направлении фронта российские оккупационные войска потеряли 23 единицы военной техники. Также Силы обороны отминусовали у врага не менее двух складов с боеприпасами.

– Бойцы ВСУ на юге Украины сожгли российскую радиолокационную станцию ЗРК "Бук-М3", предназначенную для борьбы с маневровыми аэродинамическими целями, обстрела радиоконтрастных наземных целей и поражения надводных целей в условиях интенсивного противодействия, как огневого, так и радиоэлектронного.