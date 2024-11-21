Толерантность к потерям и количественное преимущество: разведка Британии проанализировала, как изменилась вражеская армия за 1000 дней войны

Британская разведка оценила изменения в качестве вооруженных сил России с начала полномасштабного вторжения в Украину. К вторжению Россия стремилась создать современную профессиональную армию, способную совершать сложные операции.

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Однако после более чем 1000 дней войны российские сухопутные войска существенно изменились по сравнению с ситуацией в начале вторжения. Об этом говорится в обзоре Министерства обороны Великобритании от 21 ноября по поводу российско-украинской войны.

В анализе подчеркнуто, что потери среди личного состава России, превышающие 700 тысяч убитых и раненых, значительно ослабили качество ее вооруженных сил.

В частности, как отмечают в британской разведке, большинство военнослужащих, ныне служащих в российских вооруженных силах, имеют только минимальную подготовку. Российские командиры применяют базовую тактику для достижения результатов, несмотря на высокие потери, которые это влечет за собой.

Также отмечено, что Россия потеряла не менее 3,5 тысячи основных боевых танков и 7,5 тысячи бронированных машин.

"Оставшиеся в наследство от Советского Союза большие запасы танков и бронетехники были единственным средством, с помощью которого Россия смогла пополнить эти значительные потери", – утверждают в разведке Британии.

Несмотря на потери сухопутных войск России, территориальное продвижение армии России в Украине ускорилось к 2024 году. Этому способствовала толерантность российского руководства к потерям и значительное количественное превосходство российских сухопутных войск по сравнению с Вооруженными силами Украины.

В то же время в анализе указывается, что на сегодняшний день линия фронта наименее стабильна с момента начала войны.

Ранее сообщалось, что украинские войска продолжают испытывать недостаток артиллерии во время боевых действий, поэтому вынуждены полагаться на другие способы поражения. В частности, огромные потери российским захватчикам бойцы ВСУ наносят с помощью дронов. Беспилотные системы помогают украинским военным сдерживать российское продвижение по линии фронта.

Напомним, что Украина продолжает наращивать производство собственных вооружений. В 2024 году украинские компании уже произвели более 2,5 млн минометных выстрелов и артиллерийских снарядов разных калибров. Также стремительно развивается производство украинских БПЛА, в том числе дальнобойных: в 2025 году их будет выпущено не менее 30 тысяч.