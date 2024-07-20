Только через консульства: в Польше раскрыли подробности набора и подготовки Украинского легиона

В Польше продолжается набор граждан Украины в Украинский легион – военное подразделение из украинцев, готовых присоединиться к Силам обороны в борьбе с российским оккупантами. Попасть в это подразделение можно только через украинские консульства на территории Польши.

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Об этом рассказал заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский в пятницу, 19 июля, в эфире "Польского радио". По его словам, Польша никаким образом не будет причастна к процессу набора личного состава в это подразделение Сил обороны Украины.

"Набор будет проходить с помощью украинских консульских учреждений (в Польше. – Ред.)", – объяснил Залевский.

Польский чиновник добавил, что после учебы и службы в украинской армии члены легиона будут иметь право вернуться в Польшу.

По его словам, украинские добровольцы пройдут базовую обучение на одном из полигонов Польши. Обучать их будет польская армия.

Обязательства по оснащению украинских военных в этом легионе будут распределены между украинской и польской сторонами, рассказал Залевский. Он напомнил, что Польша является одним из крупнейших тренировочных центров Сил обороны Украины за границей – подготовку на территории страны прошли более 20 тысяч украинских военных.

Отметим, что создание в Польше добровольческого легиона с возможным участием иностранцев предусмотрено Соглашением о гарантиях безопасности, на днях подписанного между Киевом и Варшавой. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что каждый гражданин Украины, который решит войти в ряды добровольческого легиона, сможет подписать контракт с ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, глава МИД Польши Радослав Сикорский ранее рассказал, что для участия в Украинском легионе уже записалось несколько тысяч человек. По его словам, Варшава займется обучением и экипировкой добровольцев, а затем они будут "предоставлены Украине" как подразделение с правом возвращения в Польшу после прохождения ротации.

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