'Торможения нет': Дмитрий Кулеба заверил, что партнеры Украины видят движение контрнаступления в правильном направлении

Украина движется вперед на поле боя и помогающие ей партнеры понимают, что никакого торможения в контрнаступлении ВСУ нет. А "диванным аналитикам" стоит задуматься, какой ценой достается каждый "проклятый российский окоп".

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Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью CNN. Он посоветовал всем, кто критикует скорость контрнаступления Украины, подумать о наших бойцах, находящихся на поле боя.

Кулеба подчеркнул, что наступление само по себе не происходит. Его проводят украинские защитники, которые ежедневно смотрят в глаза смерти и несут потери.

"Как это чувствовать, когда ты возвращаешься со своей миссии, берешь свой телефон, открываешь его и начинаешь читать мнения всех этих умников, которые говорят, какой ты медленный и что у тебя не все хорошо. Ты только что потерял двух своих друзей. Тебя чуть не убили. Ты прополз километр на животе, разминируя поле. Ты пожертвовал собой — и в ожесточенной борьбе захватил проклятый российский окоп. А потом ты читаешь, как кто-то говорит: ой, ребята, вы слишком медленные?", высказался Кулеба.

Министр подчеркнул, что западные партнеры, помогающие Украине, в том числе США, понимают, что дела двигаются в правильном направлении.

"И они понимают, что ни трагедии, ни торможения нет. Это происходит просто потому, что это тяжело. Это тяжелое сражение", – сказал глава украинской дипломатии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, отвечая на вопросы журналистов в испанском Толедо, приравнял критику темпов контрнаступления к плевку в лицо украинских солдат. Он предложил тем, кому не нравится темп событий на поле боя, самим приехать на фронт и попробовать повоевать.