Трамп начнет помогать Путину? Украинская армия сдаст позиции? Израильский эксперт Шарп озвучил наихудший сценарий

В ситуации, когда дальнейшее предоставление военной помощи США Украине оказалось под большим вопросом, можно говорить об опасности ослабления возможностей украинской армии. Так, очевидно, что ВСУ придется снова включить режим экономии боеприпасов. Проблемы могут возникнуть и с американскими вооружениями, к которым больше не будут поставляться снаряды. Это может привести к тому, что возможности российской оккупационной армии возрастут. Именно так выглядит наихудший сценарий.

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Вместе с тем нельзя забывать о том, что еще при администрации Джо Байдена Украина получила достаточно большой пакет военной помощи. В сумме с европейскими поставками этого должно хватить, как минимум, на год ведения боевых действий. Что касается опасности наступления врага на Запорожье и Херсон, то она невелика, поскольку речь идет о крайне трудной задаче форсирования Днепра. При этом единственный способ для Кремля существенно усилить свою армию – объявить всеобщую мобилизацию.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал израильский военный обозреватель Давид Шарп.

– По вашим оценкам, как могут развиваться события на фронте в условиях, когда совершенно очевидно, что военная помощь от США будет, как минимум, серьезно сокращена?

– Я всегда выступаю за то, что при оценке ситуации надо исходить из худших сценариев. Конечно, есть вероятность, что помощь не будет сокращена, есть и другие сценарии. Но предположим, что именно так и произойдет – и вероятность этого, мягко говоря, не нулевая.

Можно утверждать, что в таком случае ситуация станет заметно сложнее. С одной стороны, на данный момент, в последние недели и месяцы, украинцы получили очень большое количество оружия и боеприпасов от США, по некоторым направлениям с очень приличным запасом.

Европейцы продолжали свою помощь и тем более сейчас намерены интенсифицировать ее. Вот-вот будет объявлено об огромном пакете помощи от ЕС на 6 миллиардов. Впрочем, необходимо понимать, что часть того, что будет проанонсировано, будет растянуто на долгие сроки по объективным причинам. Например, артиллерийские снаряды, 1,5 миллиона. Они явно будут поставлены с большой рассрочкой, плюс-минус год или даже больше.

Без Соединенных Штатов может случиться следующее: что кое-каких видов вооружения просто не будет. Кроме всего прочего, может возникнуть проблема с ремонтом тех или иных систем, которые уже поставлены сугубо из США, и, конечно, боеприпасов к ним. Так что это серьезная проблема.

Тем не менее, по совокупности, если европейцы продолжают свой достаточно серьезный подход, то на ближайший год у украинцев есть весьма неплохой запас прочности. Но это не значит, что все будет гладко. Это значит, что все равно придется экономить, по некоторым направлениям возникнут проблемы.

Это окажет и моральное воздействие в плане пессимистической оценки ситуации, когда будет понятно, что американцы не оказывают помощь. Также очевидно, что сама по себе ситуация на фронте сейчас не развивается в позитивном направлении. То есть когда проблем с вооружением и боеприпасами станет еще больше, при том, что ситуация весьма негативна, это значит, что сдерживать противника станет сложнее.

Другое дело, что и у российской армии есть серьезные проблемы с техникой, с вооружением, с личным составом, с качеством. Но надеяться на сто процентов, что наряду с украинскими проблемами глубоко усилятся и их проблемы, нельзя. Их проблемы усилились бы, если бы Украина получала большую помощь и действовала более эффективно – и благодаря помощи, и благодаря собственным решениям.

С уменьшением помощи больше шансов на то, что Россия будет способна больше давить – так, как они давили на ряде направлений в поисках слабых мест. Я называю это тактикой прогрызания. Они реализуют ее с осени 2023 года. Стоит предположить, что они смогут продолжать такого рода действия и им, естественно, будет несколько вольготнее вследствие необходимости Украины экономить и необходимости тратить меньше боеприпасов.

Но еще раз скажу: мы рассматриваем худший сценарий. Теоретически он вероятен, но я все же не торопился бы с таким пессимистичным подходом, потому что, если американцы прекращают или уменьшают помощь Украине при том, что Россия не проявила сговорчивость, это будет без связи с нынешними высказываниями Трампа.

Это будет серьезный удар по американской внешней политике, по статусу США как страны, которая, по сути, бросает союзников на произвол судьбы, как страны, на которую принято было полагаться. Если такой наглядный пример будет, это отразится на репутации США, на отношение к ним, на экономических связях. Мне кажется, без связи с моральной составляющей это не в интересах США. Впрочем, каждый трактует свои и чужие интересы, как он того желает. Здесь нет универсальных рецептов.

– Допускаете ли вы, что при определенном негативном развитии событий вражеская армия может пойти в наступление на Запорожскую и Херсонскую области, которые она уже "записала" в свою конституцию?

– Предположим, ситуация для украинцев с боеприпасами и вооружением станет хуже, а российские возможности сохранятся примерно на нынешнем уровне. Что делать, мы должны так рассуждать. Это значит, что у них несколько добавится наступательных возможностей.

Но важно понимать, что Херсонская область – это сплошное правобережье, а Запорожская область – это и правобережье, и город Запорожье. Для того чтобы форсировать реку Днепр и наступать на правобережье, должно произойти что-то особенное. В отличие от наступления где-нибудь под Покровском или даже попытки приблизиться к городу Запорожье, форсирование такой реки как Днепр и попытка наступать западнее требует либо очень заметного ослабления ВСУ, либо очень заметного усиления российской армии.

О втором речи быть не может. Никакого усиления на ровном месте не будет, несмотря на наличие или отсутствие тех или иных резервов. Что касается резкого ослабления украинской армии, то даже если помощь прекратится – а я не вижу этого в ближайшей перспективе, – определенные запасы накоплены, запас прочности как таковой есть, несмотря на проблемы в Донецкой области и на то, что там продолжается продвижение.

Замахнуться на херсонское и запорожское правобережье – это суперамбициозная цель. И для этого нужно иметь средства, нужно, чтобы противник этих средств не имел. Пока ни то, ни то не наблюдается.

– Вы сказали, что заметного усиления российской армии не может быть. Можем ли мы надеяться на то, что даже при нынешней риторике президента Трампа США не будут оказывать военную поддержку России?

– США, конечно, не будут оказывать им никакой поддержки. Более того, мы можем предположить, что даже в худшем варианте – и об этом говорил госсекретарь США – санкции с России не собираются снимать до того, как будет соглашение, до того, как произойдут очень серьезные подвижки, причем, необратимые. Это важно понимать.

По поводу возможности существенного усиления российской армии, а не текущего, когда наняли столько-то контрактников и поставили в строй десятки танков, снятых с хранения – то единственной большой возможностью усиления российской армии является мобилизация. Но это очень непопулярный шаг. И не просто непопулярный, а проблематичный. Путин избегает его любой ценой, но нельзя исключать, что он пойдет на него.

В этом случае Россия получит некое заметное количественное усиление. Особой боеспособности здесь не будет, будут серьезнейшие проблемы и с оснащением, и с созданием новых подразделений из мобилизованных. Эти подразделения не могут быть боеспособными. Однако существенно пополнить ряды мобилизация может. И это добавит России возможностей. По сути, это их единственный серьезный фактор. Но как мы видим, у этого подхода много минусов, и они предпочитают платить огромные деньги второсортному человеческому материалу с точки зрения потенциала, лишь бы не идти на этот шаг.