'Трамп рисует очень плохую картину': добровольцы из США отреагировали на спор президентов в Белом доме. Видео

Американские добровольцы, служащие в 13-й бригаде Национальной гвардии Украины "Хартия", подвергли резкой критике поведение президента США Дональда Трампа во время его недавнего спора с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. Они заявили, что американский лидер "рисует очень плохую картину".

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Соответствующее видео появилось в сети. Так, доброволец с позывным "Нести" назвал действия Трампа "позорными" и не отражающими отношение иностранцев к Украине.

Он подчеркнул, что многие иностранцы, включая добровольцев из 58 стран, приезжают воевать на стороне Украины, что опровергает заявления Трампа о якобы нехватке людей, готовых воевать.

"То, что сказал Трамп, было не только позорным, но и полным лжи. Знаете, когда он говорил, что это вина Украины и говорил, будто Зеленский играет в игру, утверждая: "У тебя плохие карты". Я считаю, что было очень достойно со стороны Зеленского сказать: "Мы не играем в карты, это не игра". И сказать, что здесь не хватает людей, которые воевали, это неправда, здесь люди из 58 стран, тысячи людей собираются со всего мира, в дополнение к сотням тысяч воюющих украинских бойцов. Трамп рисует очень плохую картину, укрепляющую самоуверенность россиян. Это, в сущности, российская пропаганда из уст американского президента. Это позорно", – подчеркнул он.

Другой доброволец с позывным "Гас" выразил свое возмущение поведением Трампа во время встречи с Зеленским, назвав его "очень неудачным и непрофессиональным шоу". Он подчеркнул, что слова Трампа не отражают позиции большинства американцев и что борьба добровольцев направлена на остановку зла.

"Это было очень неудачное и непрофессиональное шоу, показавшее, как мы американцы любим демонстрировать себя остальному миру. Все что я хочу сказать, это то, что сказанные слова не были репрезентативными для большей части американцев. Вся наша борьба для того, чтобы остановить распространение зла: убийства гражданских, прицельные ракетные удары по детским больницам. Ситуация, в которую поставили Зеленского вчера вечером, была очень несправедлива. Это была драка "два на одного", что-то чего я раньше не видел, чего я не ожидал увидеть", – сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что в США провели опрос, кто несет ответственность за ссору в Овальном кабинете. Половина опрошенных назвали виновником Трампа, чуть больше 40% обвиняют Венса, вину же Зеленского в скандале рассмотрели только 4% участников опроса.

Как писал OBOZ.UA:

– Глава Украинского государства Владимир Зеленский 4 марта подчеркнул, что наша страна готова к переговорам в любое время и желает сделать это как можно быстрее. Ради продолжительного мира его команда готова "работать под сильным лидерством Трампа".

– В вечернем обращении к гражданам Зеленский продолжил это мнение. Он сказал, что для Украины важны "нормальные, партнерские отношения" с Соединенными Штатами для реального мира, ведь никто из нас не хочет бесконечной войны. "О том, что произошло в Белом доме вместо наших переговоров, можно только сожалеть", – заявил он.

– В CNN считают, что целью скандала в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля была дискредитация Зеленского и устранение препятствий в его лице для того, что команда Трампа планирует делать дальше.

– Издание Bild также писало, что конфликт был намеренно спровоцирован администрацией президента США.

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