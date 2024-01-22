Трамп выдал, что 'урегулирует' войну в Украине еще до инаугурации

Скандальный экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выдал, что в случае своей победы на предстоящих выборах главы государства, якобы "урегулирует" войну в Украине еще до своей инаугурации. Он заявил, что сможет "восстановить мир с помощью решимости".

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С таким заявлением Трамп выступил в воскресенье, 21 января, во время своей встречи со сторонниками в Нью-Гэмпшире. Трансляцию вели на YouTube-канал CNN-News18.

Трамп сказал, что "урегулирует" начатую Россией войну в Украине еще до того, как официально войдет в Овальный кабинет. Он выдал, что воспользуется тем, что "очень хорошо" знаком с российским диктатором Путиным и с главой украинского государства Владимиром Зеленским.

"Еще до того, как я зайду в Овальный кабинет, и через некоторое время после того, как мы выиграем президентские выборы, я урегулирую эту ужасную войну между Россией и Украиной. Я знаю Путина, я знаю Зеленского очень хорошо, я знаю обоих. Мы урегулируем это, это нужно сделать. Сейчас там кровопролитие . Восстановим мир с помощью решимости", – заявил скандальный политик.

По словам Трампа, Европе придется увеличить расходы на Украину в равной степени с США, сейчас же они несоизмеримы. Он упрекнул Европу, которая дала Украине в 10 раз меньше денег, чем Штаты.

Также экс-глава США снова заявил, что российский диктатор Путин никогда не начал бы полномасштабное вторжение в Украину, если президентом Штатов был именно он, а не Джо Байден.

"Этого не должно было происходить, никого не должны были убивать. Нулевые шансы на то, что Путин бы это сделал, если бы президентом был я. Он бы на это не пошел, я с ним говорил", — отметил Трамп.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский снова пригласил в Украину Трампа, который имеет шансы стать кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах в США. Трамп ранее сказал, что, второй раз став президентом, он "сможет остановить войну за 24 часа", поэтому наш гарант пригласил его сделать это.

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