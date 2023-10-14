Требовала взятку за начисление боевых выплат: в Днепре 'на горячем' задержали командира взвода одного из батальонов. Фото

Военнослужащий одного из батальонов ВСУ потребовал неправомерную выгоду от четырех своих подчиненных – по 150 тыс. гривен с каждого. За неуплату взятки обещал нанести препятствия при прохождении службы и дальнейшем начислении денежных средств за выполнение боевых задач.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР. По информации правоохранений, старший лейтенант установил "таксу" за беспрепятственное начисление боевых выплат четырём подчиненным, выполнявшим боевые задания. У каждого подчиненного он потребовал по 150 тысяч гривен.

49-летний мужчина был задержан 12 октября на стоянке гипермаркета во время получения средств. Преступление было задокументировано следователями следственного управления ГУНП в Днепропетровской области совместно с работниками Государственного бюро расследований и Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.

В ходе следственных мероприятий у задержанного в служебном автомобиле обнаружили деньги – 600 тыс. гривен – получены в качестве взятки, двух пистолетов, антидронового ружья и других вещественных доказательств. Кроме того, во время обыска по его месту проживания обнаружили 20 новых коптеров, зарядную станцию EcoFlow и патроны.

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Фигуранту грозит уголовная ответственность по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Одессе разоблачили главу ВЛК и двух сообщников, организовавших схему уклонения от мобилизации. Подозреваемая организовала схему получения взяток за изготовление выписок из медицинской карты амбулаторного больного с указанием фиктивного диагноза. Он позволял уклоняющимся избежать призыва на военную службу во время мобилизации.

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