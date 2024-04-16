'Требуется отдельный подход': Костенко рассказал о дискуссиях в Раде относительно демобилизации

Одной из наиболее чувствительных тем в украинском обществе остается вопрос демобилизации военных. Верховная Рада Украины 11 апреля приняла во втором чтении закон о мобилизации, однако из-за оперативной ситуации на фронте из него изъяли правку о демобилизации.

Поэтому было принято решение, что правительство должно разработать отдельный законопроект, который будет регулировать вопрос увольнения военнослужащих. Секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко рассказал в интервью Radio NV об активных дискуссиях в Раде относительно демобилизации.

Он подчеркнул, что военные, которые с начала полномасштабной войны находятся на фронте, хотят знать конкретные сроки, сколько еще им предстоит воевать, и когда им на замену придут другие. И государство должно урегулировать этот вопрос.

"И это вопросы, на которые нужно давать ответ. На которые реально этот законопроект не дает ответа в своем тексте, но которые нужно объяснять. Этот вопрос мы отстаивали. Почему этого не было? Сначала правительство вообще подало норму о том, что 36 месяцев. Потом, когда правительство отозвало законопроект, в другом подало (предложение – Ред.), что 36 месяцев по решению Ставки (верховного главнокомандующего – Ред.)", – рассказал Костенко.

Он отметил, что также возникало очень много вопросов к законотворчеству и правилам написания законопроектов.

"Написали "по решению Ставки", а о вопросе – кто такая Ставка и должна ли она принять такое решение – никто не подумал. Об этом уже пришлось думать нардепам. Этот вопрос дискутировался, видимо, на комитете он был одним из важных. Мы его откладывали, потому что понимали, потребуется отдельный подход к нему, когда уже будет сбалансирован законопроект", – рассказал нардеп.

По словам Костенко, по прогнозам военного руководства и Минобороны, если демобилизацию провести сейчас ситуация на поле боя будет далеко неутешительной. Поэтому было принято решение снять эту норму о демобилизации, ведь сначала необходимо обеспечить потребности в мобилизационном ресурсе.

"К нам приходили представители Минобороны на уровне заместителей, главком и начальник Генштаба. Показывали цифры, четко отражающие, что будет, если сейчас будет демобилизация. Это не оправдывает отсутствие демобилизации, это факт, который я вам рассказываю. (Прогнозы – Ред.) неутешительные. Мы прорабатывали разные версии, например, 36 месяцев, покинет ряды Сил обороны (столько людей – Ред.), при том, что у нас сейчас такой приход мобилизационного ресурса. Поскольку у нас большое количество людей принимает участие в боевых действиях, эта цифра с месяцами постоянно растет", – добавил Костенко.

Ранее сообщалось, что первая версия отдельного законопроекта о демобилизации в Украине может быть готова в ближайшие месяцы. Документ уже в разработке.

Также член парламентского комитета по нацбезопасности Федор Вениславский пояснил, что термин "демобилизация" во время полномасштабной войны не актуален, вместо него может идти речь о дополнительных основаниях для увольнения с военной службы.

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