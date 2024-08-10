Треть боевых действий происходит на Покровском направлении – Генштаб

С начала суток русские оккупационные войска продолжают совершать наступательные действия, и количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 72. Более трети из них произошли на Покровском направлении.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба по состоянию на 16:00 10 августа. Оккупанты используют авиацию для ударов, в том числе активно бьют по приграничной Сумщине с территории РФ.

Сумская и Черниговская области по-прежнему страдают от артиллерийских обстрелов с территории России. Во вражеский огонь попали 14 районов населенных пунктов, среди которых Поповка, Уланово, Заруцкое, Большая Писаревка, Карповичи и Блешня.

На Харьковском направлении наши воины отразили атаку противника в районе Волчанска, где еще продолжаются два боестолкновения.

На Купянском направлении враг четырежды безуспешно штурмовал позиции наших подразделений возле Стельмаховки и Берестового.

На Лиманском направлении враг совершил девять атак на позиции Сил обороны вблизи Невского и Макеевки. Шесть боеприкосновений завершились безуспешно для противника, а три, у Невского, продолжаются.

На Северском направлении враг пытался найти слабые места в нашей обороне близ Белогоровки, Выемки и Спорного, проведя пять атак, но получил жесткий отпор. Потери оккупантов уточняются.

На Краматорском направлении враг начал восемь штурмов близ Временного Яра и Белой Горы, из которых три еще не завершены. Враг несет потери и концентрирует усилия в районе Временного Яра.

На Торецком направлении количество вражеских атак увеличилось до семи. Две из них наши воины остановили. Бои продолжаются у Нью-Йорка и Торецка, которое подвергается авиабомбардировкам - за сегодняшний день их было четыре. Наши позиции в районе Дружбы враг обстреливал неуправляемые авиаракеты, выпустив 12 единиц.

На Покровском направлении наибольшее количество боеприкосновений. С начала суток оккупанты предприняли 25 попыток вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах восьми разных населенных пунктов. Больше всего боеприкосновений произошло возле Гродовки и Желанного - восемь и семь соответственно. Территории близ Александрополя получили удары НАРами и КАБами.

На Кураховском направлении завершились восемь вражеских атак в направлении Карловки, Красногоровки, Георгиевки и Константиновки.

На Времивском направлении боестолкновение недалеко от Водяного завершилось безуспешно для врага. Российские террористы применили две управляемые авиабомбы для удара по Нескучному и дважды избивали НАРами возле Новодонецкого.

В Приднепровском направлении две атаки россиян успеха не имели.

По остальным направлениям ситуация без особых изменений.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Российские оккупанты в Волчанске готовятся к проведению штурмовых действий в квартале многоэтажной застройки и в районе Агрегатного завода. Для этого враг привлек дополнительный личный состав отряда Шторм и провел мероприятия логистического обеспечения.

– В ВСУ рассказали, что оккупанты наращивают свои группировки в Харьковской области, привлекая подразделения из других регионов. Несмотря на бои в Курской области, захватчики подтягивают резервы в направлении Волчанска.

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