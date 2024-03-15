'Третий день не могут их погасить': россияне фиксируют танки и гаубицы в окрестностях Грайворона. Перехват

Российские военные жалуются на активность танков и гаубиц в окрестностях населенного пункта Грайворон Белгородской области России. Уже третий день подряд они "кошмарят" путинскую армию.

Соответствующий аудиоперехват попал в распоряжение OBOZ.UA от источников в разведке. Один из оккупантов выразил непонимание, почему технику не могут "погасить".

"Они что там, не могут их погасить?.. Третий день кошмарят, бл*дь, эти гаубицы", – жаловался российский воин.

"Ну танки я слышал, хурят, просто часто: ту-ду, потом туда-сюда снова ту-ду, думаю, да не может быть гаубица так быстро, бл*дь", – рассказывал он.

"Из-за горы там, ну, ну где-то, где Лаптевка, из Александровки что ли, бл*дь, оттуда хурят", – отметил оккупант.

Напомним, в ГУР 14 марта сообщили, что на территории Курской и Белгородской областей России продолжаются активные боевые действия. Также разведчики опубликовали перехваченный разговор с Грайворонского направления на Белгородщине, где гражданский сообщил о прилете в местную администрацию.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 13 марта россияне активно опрокидывали полицейских из Белгорода в Грайворонский район на фоне прорыва границы российскими добровольцами. На полицейских постах в Белгородской области выставляют больше людей.

– 15 марта в Белгородской области РФ пожаловались на обстрелы. Прилеты во время объявленной ракетной опасности зафиксированы, в частности, в Белгороде есть разрушения.