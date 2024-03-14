ГУР: на территории Курской и Белгородской областей РФ ведутся бои

В ГУР дали комментарий о ситуации на территории Курской и Белгородской областей России, куда вошли легион "Свобода России", Российский добровольческий корпус (РДК) и "Сибирский батальон". Так, в разведке заявили, что там продолжаются активные боевые действия.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов в комментарии Общественному. Отметим, что бойцы сообщили, что вошли на пограничную территорию России 12 марта.

"По нашим данным, в Курщине и Белгородщине ведутся активные боевые действия", — сказал он.

Также в Telegram-канале ГУР опубликовали перехваченный разговор с Грайворонского направления на Белгородщине, где гражданский сообщил о прилете в местную администрацию.

"Администрация горит районная, прямо почти в кабинет влетела", – заявил россиянин.

В РДК ранее сообщили, что бойцам удалось продвинуться на несколько десятков километров глубже на территорию Российской Федерации. Также начальник штаба РДК, Александр "Фортуна", сообщил, что бойцам удалось захватить в плен оккупантов, которых передали украинской стороне для пополнения обменного фонда.

В РДК также объявили о запланированных новых рейдах на территорию России: "Мы имеем большое количество разных сценариев в разной степени готовности".

По словам "Фортуны", у РДК нет потерь в Белгородской области, а "относительно России, их потери есть как в личном составе, так и в технике", но о конкретных цифрах сообщат позже.

Ранее сообщалось, что в Курской и Белгородской областях продолжаются боевые столкновения между добровольческими формированиями и регулярной армией РФ. Легион "Свобода России" заявил об уничтожении складов БК в Курской области.

Как сообщал OBOZ.UA, боевые столкновения между добровольческими формированиями и регулярной армией РФ проходят в пяти населенных пунктах в Курской и Белгородской областях. Рейд РДК и легиона "Свобода России" приурочен к так называемым выборам президента России.

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