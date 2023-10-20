'Третья мировая война началась в 2008': Данилов сделал резкое заявление и предупредил тех, кто предлагает сдаться

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Третья мировая война началась еще в 2008 году. В 2022 году она перешла в активную фазу и конфликтом в Израиле, очевидно, не завершится.

Об этом Данилов рассказал в эфире телемарафона 20 октября. "Третья мировая война началась в 2008 году, когда РФ напала на Грузию, забрала часть территории. Затем последовала ситуация февраля 2014 года. Просто она находилась в таком замороженном немного состоянии", – сказал он.

Кроме того, секретарь СНБО назвал нынешний конфликт на Ближнем Востоке последствием российской агрессии.

"А это уже последствия того, что происходит на территории Израиля и других стран. Более того, я уверен, что это не последняя война, которую в ближайшее время мы будем наблюдать. Мир пришел в большое движение. Сегодня можно утверждать, что переход от ожидания Третьей мировой почти закончился", – сказал он.

По мнению Данилова, мировые лидеры понимают этот процесс. Секретарь СНБО подчеркнул, что объединение Украины с Израилем в пакете помощи от США – это плюс для Киева, поскольку это не размывает украинский вопрос и в этом единении будет дополнительная сила.

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Кроме того, он предупредил о "жестком ответе" тех, кто предлагает Украине сдаться.

"В последнее время в мессенджерах начинает звучать, что нам надо сдаться. Хочу всех "сдунов" предупредить, если вы и далее будете это делать, ответ от народа Украины будет очень жестким" – предупредил Данилов.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее Данилов показал карту первых атак масштабного вторжения РФ в феврале 2022 года. Тогда оккупанты мощно бомбили Киев и Житомир, пытаясь перерезать стратегические трассы.

– Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов рассказал, что в нападении ХАМАС на Израиль есть российский след. Конфликты, кажущиеся региональными, на самом деле связаны между собой одними и теми же странами. По мнению Буданова, мир достаточно быстро приближается к глобальной войне.

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