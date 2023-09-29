Данилов показал карту атак оккупантов на Украину в первые дни полномасштабной войны. Видео

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов продемонстрировал карту российских атак в первые дни масштабного вторжения в феврале 2022 года. Тогда войска РФ провели мощные бомбардировки по Киеву и Житомиру, пытаясь перерезать Житомирскую и Одесскую трассы и двигаться дальше.

Карту атак Данилов показал во время интервью журналистке Наталье Мосейчук. "Что они делали 25 февраля? Они нам перерезали полностью Житомир. 34 бомбардировки Житомира и 34 бомбардировки Киева и Киевской области. По их плану они должны были таким образом выйти на Житомирскую и Одесскую трассу, они должны были в эти дни ее перерезать и дальше двигаться", – рассказал секретарь СНБО (видео размещено внизу новости).

По словам Данилова, с 2019 года в Украине готовили систему мониторинга.

Видео дня

"Мы эту систему готовили начиная с ноября 19-го года. Я пришел к президенту, сказал: господин президент, нам нужно сделать систему мониторинга всех этих процессов, и написал ему письмо, что разработка должна происходить в тайном режиме, потому что если что-то будет происходить, имейте в виду, нам все это будут отрезать", – сказал он.

Данилов указал, что у Украины есть стратегические партнеры – 30 стран с общим ВВП 55%. Еще 64 страны – партнеры с ВВП 7,7%.

"И если вы посмотрите, с кем работает РФ, какой у них ВВП по отношению ко всем и кто их партнеры, то достаточно такая интересная работа на сегодняшний день. Мир на сегодняшний день фактически четко имеет позиционирование", – сказал политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Данилов рассказал, что Киев перенес за границу часть производства собственных ракет после того, как РФ ударила по одному из мест их сборки. Главная задача ВСУ – отправить ко дну весь ЧФ РФ, ответственный за бомбардировку наших городов, и это будет сделано, подчеркнул секретарь СНБО.

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