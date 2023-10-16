Обстановка на 15 октября по боям за Авдеевку – направление основных усилий российских войск на Донбассе. Город штурмуют 114-я, 15-я, 21-я мотострелковые бригады, усиленные спецподразделениями 1-го армейского корпуса ВС РФ. В резерве сосредоточена 30-я мотострелковая бригада. Их поддерживает артиллерия и авиация с большим количеством боеприпасов. Враг атакует Авдеевку одновременно с юга и севера.

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На цьому напрямку ворог створив перевагу у 3-4 рази у кількості особового складу, а також перевагу у бронетехніці, артилерії та авіації.

З 1 по 9 жовтня росіяни силами 114-ї бригади вели розвідку боєм.

10 жовтня почався штурм Авдіївки. Удар головних сил було націлено для охоплення міста з півночі у напрямку від Красногорівки на села Степове та Бердичи. Саме на північній околиці Авдіївки знаходиться знаменитий у російському телеграмі "Авдіївський терикон".

З 10 по 14 жовтня російські війська вдень та вночі проводили безперервні штурмові дії, одночасно вводячи у бій значні сили – окремі наші взводні опорні пункти атакували колони до 30 одиниць бронетехніки з десантом.

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Але видатний воїнський подвиг для України здійснила 110-та механізована бригада, яка обороняє Авдіївку. 110-та бригада, посилена 2-м батальйоном Президентської бригади та кількома спецпідрозділами, показала високу боєздатність та добре підготувалась до російського нападу. Під ударом одразу трьох російських бригад і під ураганним обстрілом, наші війська втримали в цілому першу лінію оборони. 15 жовтня ворог був змушений зупинитись для перегрупування, оскільки у них закінчилась піхота. 135 одиниць бронетехніки за чотири дні було знищено та підбито навколо Авдіївки. 135 – з координатами, на відео. Уявіть собі масштаб атаки та високу бойову ефективність 110-ї бригади та приданих сил.

Одна передова посадка, яку захопили росіяни, коштувала їм трьох штурмових батальйонів, і вони змушені були перегруповуватись.

Розвідбат 114-і бригади ЗС РФ атакував безпосередньо "авдіївський террикон", і штурмова група дійсно змогла залізти на верх на висоту у 40 метрів, але там вони усі і залишились.

На жаль, серйозні втрати зазнали і українські підрозділи. Але наші війська зберігають ефективне управління, бойовий дух, втримали основний рубіж оборони і продовжують нищити ворога.

Російське командування планує новий штурм та поповнення розбитих частин, потрібні додаткові сили і нам.

Щоб не довелось потім співати про "фортецю Авдіївка" та вирішувати кризу, необхідно зараз вчасно посилити нашу ефективну на цей час оборону.

Громадянське суспільство може зараз допомогти героям – 110-тій механізованій потрібні дрони, особливо нічні дрони з тепловізорами, потрібні FPV Дрони, плати ініціації, антени для управління дронами. Це все необхідно терміново. Мій фонд зараз передає партію такого обладнання в Авдіївку, але треба набагато більше.

Прошу всіх, у кого є можливість, негайно надати дрони для оборони Авдіївки. І сподіваюсь, що буде посилення гарнізону резервами та боєприпасами.

Авдіївка має стратегічне значення для усього нашого фронту на Донбасі, це велике українське місто має бути надійно захищене.