Трое военнопленных, которых РФ выдала Венгрии, вернули в Украину

Три из 11 военнопленных украинцев, которых Россия передала Венгрии, удалось вернуть в Украину. Сейчас им предоставляется вся необходимая поддержка.

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Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. Украинские дипломаты вместе с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными прилагают все усилия, чтобы вернуть на родину еще восемь украинских до сих пор остающихся в Венгрии воинов.

"Посольству Украины в Будапеште удалось вывезти из Венгрии трех украинских военнопленных. Они уже находятся на украинской территории, им оказывается всяческая поддержка. Украинские дипломаты вместе с Координационным штабом по обращению с военнопленными и другими причастными органами Украины продолжают предпринимать активные меры, чтобы вернуть домой остальные вывезенных из России в Венгрию украинских защитников", – подчеркнул Николенко.

Напомним, 8 июня стало известно, что РПЦ помогла оккупантам передать украинских пленных Венгрии. С Киевом этот "жест доброй воли" ни Москва, ни Будапешт не согласовывали.

На следующий день заявление РПЦ официально подтвердили представители венгерского правительства.. Целесообразность такой передачи обосновали "закарпатским происхождением" воинов.

В МИД констатировали, что с украинским правительством передачу военнопленных не согласовывали, в министерство вызвали временного поверенного Венгрии для разъяснения ситуации.

Через несколько дней в ГУР констатировали, что не могут подтвердить, что на территории Венгрии наши военные находятся на свободе. Личности воинов удалось установить лишь 16 июня.

Накануне, 19 июня, в МИДе заявили, что защитники Украины в Венгрии содержатся в изоляции, а Будапешт игнорирует запросы украинских дипломатов. К освобожденным из плена воинам не допускали представителей украинского консульства, даже с членами семьи им разрешают встречаться исключительно в присутствии третьих лиц.

В МИДе подчеркнули, что такие действия Будапешта ставят под сомнение задекларированные им гуманитарные мотивы вывоза украинцев в Венгрию, также не соответствуют действительности заверения венгерских властей о якобы свободном статусе украинских защитников.