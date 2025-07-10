'Тройной удар по ФСБ': появились данные о последствиях атаки на объекты врага на Луганщине. Фото

Силы обороны Украины 8 июля атаковали объекты ФСБ РФ на временно оккупированной территории Луганщины, в результате чего у противника, по предварительным данным, есть потери. Взрывы прогремели сразу в трех населенных пунктах: Сватово, Беловодске и Старобельске.

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О "тройном ударе по ФСБ" сообщил Telegram-канал "Досье Шпиона". По информации анонимного автора, целями скоординированного обстрела были здания, которые использовались в интересах вражеской федеральной службы безопасности.

Для этой операции украинские воины применили семь беспилотников самолетного типа.

Объекты в населенных пунктах Сватово (ул. Советская), Беловодск (ул. Ленина), Старобельск (ул. Володарского) подверглись поражению почти одновременно, с разницей в 10 минут.

"Все три здания уничтожены. Сообщается о двух пострадавших сотрудниках в Беловодске. О местонахождении еще двух до сих пор неизвестно", – проинформировал Telegram-канал о последствиях работы ВСУ.

Результаты атак по законным целям в Сватово и Старобельске пока неизвестны.

Как писал OBOZ.UA, тем временем агенты военного партизанского движения украинцев и крымских татар "Атеш" снова устроили диверсию во временно оккупированном Крыму. Они подожгли релейный шкаф на важном отрезке железной дороги, проходящем через Керченский мост.

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