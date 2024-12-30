"Цель уничтожена": в ВСУ показали, как отбивают российские штурмы на Кураховском направлении. Видео

Военные Вооруженных сил Украины продолжают отражать штурмы оккупантов на Кураховском направлении. Российские солдаты в свою очередь пытаются прорвать оборону наших защитников всеми способами.

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Военно-морские силы показали, как уничтожают врага, соответствующее видео они опубликовали в своем Telegram. На нем видна неудачная попытка противника штурмовать ВСУ.

"Кураховское направление продолжает оставаться наиболее "горячим" направлением на всей линии фронта. Враг не прекращает попыток прорвать оборону украинских защитников, бросая все имеющиеся средства и личный состав на "мясные" штурмы", – говорится в сообщении.

На кадрах можно наблюдать, как наши бойцы фиксируют и уничтожают вражескую колонну бронетехники с помощью FPV-дронов и артиллерии. Личному составу оккупантов украинские военные также не дают расслабляться, на россиян охотятся аэробомберы.

"Морпехи 37 отдельной бригады морской пехоты уверенно стоят на защите украинской земли и продолжают уничтожать российских оккупантов и их технику", – добавили наши воины.

Напомним, бойцы бригады "Гарт" отметились успешным уничтожением российских военных на Волчанском направлении. Кроме живой силы, военным ВСУ удалось поразить технику и блиндажи противника.

Как сообщал OBOZ.UA, Генштаб ВСУ в утренней сводке 30 декабря обнародовал ситуацию на фронте, где за прошедшие сутки произошло 186 боевых столкновений.

Силы обороны успешно отразили наибольшее количество российских атак на Покровском, Лиманском и Кураховском направлениях. Ракетные войска и артиллерия нанесли девять ударов по местам скопления личного состава, техники и вооружения российских войск, а также уничтожили состав с запасами горюче-смазочных материалов противника.

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