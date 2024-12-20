Разбивают технику, блиндажи и позиции: в ГПСУ показали, как уничтожают врага на Волчанском направлении. Відео

Наши защитники продолжают ликвидировать оккупантов на украинской земле. В этот раз бригада "Гарт" отметилась успешным уничтожением российских военных на Волчанском направлении.

Видео дня

Соответствующим видео поделилась Государственная пограничная служба в Telegram. Кроме живой силы, военным ВСУ удалось поразить технику и блиндажи противника.

"Ударные дроны и минометы пограничников бригады "Гарт" безжалостно уничтожают врага на Волчанском направлении, разбивая технику, блиндажи и позиции оккупантов", – написано в сообщении.

На кадрах продемонстрирована точная работа наших защитников по вражеским укрытиям. Даже в лесных посадках у врага нет шанса спрятаться от украинских дронов.

Напомним, военные 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" продемонстрировали успешное отражение очередного вражеского штурма на их позиции. Итогом стало уничтожение российских военных и техники РФ. Атака продолжалась 15-16 декабря, место в ВСУ не разглашается.

Как сообщал OBOZ.UA, Украинские защитники из 22-й отдельной механизированной бригады продолжают наносить урон противнику. Так жертвами ударных беспилотников стали военные КНДР, которых Россия привлекла к войне против Украины. Однако встреча с украинскими защитниками для северокорейских солдат закончилась быстро и бесславно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!