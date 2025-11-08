'Цели у террористов неизменны': Зеленский отреагировал на новую массированную атаку РФ по Украине

Президент Владимир Зеленский отреагировал на новый массированный обстрел российских оккупантов по Украине в ночь на 8 ноября. Враг направил на нашу территорию более 450 дронов и 45 ракет.

По словам главы государства, цели противника остаются неизменными – это жилые дома, энергетика и инфраструктура. Детали он сообщил в своем Telegram-канале.

Захватчики атаковали ряд украинских регионов

Президент проинформировал, что продолжается спасательная операция в Днепре, где россияне попали в жилой дом. Известно об 11 раненых, среди них и дети.

"К сожалению, один человек погиб. Мои соболезнования родным, близким. Десятки людей удалось спасти. К сожалению, один человек погиб на Харьковщине, есть пострадавшие на Киевщине и Полтавщине. Также били по Днепровской, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Черниговской областях. С вечера атаковали Одесскую область", – указано в сообщении.

На местах атак работают все соответствующие службы, которые ведут восстановительные работы, поддерживают людей и помогают пострадавшим.

Российский террор продолжается

"Более 450 ударных дронов и 45 ракет различных типов выпустила Россия по Украине. И цели у террористов неизменны: обычная жизнь, жилые дома, наша энергетика, инфраструктура. Вопрос в ресурсах на убийства, в деньгах – нужны санкции, чтобы лишить Россию возможности продолжать войну, которую она начала и затягивает", – подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина благодарна за поддержку со стороны партнеров, однако новые российские атаки свидетельствуют о необходимости усиления давления на агрессора. По его словам, важно принять европейское решение по использованию замороженных российских активов, ввести дополнительные санкции и укрепить оборонные возможности Украины.

Нужно давление на агрессора

"И на каждый удар Москвы по энергетике, которым они хотят навредить обычным людям перед зимой, должен быть санкционный ответ по всей российской энергетике без исключений", – указано в сообщении.

Президент отметил, что атомная энергетика России до сих пор не находится под санкциями, а ее военно-промышленный комплекс продолжает получать западную микроэлектронику. Он отметил необходимость усилить давление также в сфере торговли нефтью и газом.

"Рассчитываем на соответствующие решения Америки, Европы, стран "семерки". Спасибо всем, кто готов помогать и действовать ради того, чтобы защитить жизнь", – резюмировал украинский лидер.

Напомним, в ночь на 8 ноября Россия запустила "Калибры", "Кинжалы", баллистику и дроны по ряду областей Украины. Атаку враг начал еще накануне. Сперва оккупанты били дронами, затем пустили в ход ракеты.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 8 ноября российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Украине Мониторинговые каналы назвали атаку одной из крупнейших по нефтегазовой инфраструктуре нашего государства. Под ударом оказались объекты на Харьковщине, Сумщине, Полтавщине, Киевщине, также снова атакована энергетическая инфраструктура.

