Цена вопроса составляла €7 тыс.: в Тернопольской области разоблачили схему незаконной переправки ухилянцев за границу. Фото

Силовики Тернопольской прокуратуры провели задержание двух жителей региона, которые организовывали незаконный выезд за границу мужчин призывного возраста. За свои "услуги" они требовали до 7000 евро.

Видео дня

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора. Мужчина и женщина продумали незаконную сделку и успешно ее проворачивали, пока не пришло время "расплачиваться".

"Житель Тернопольщины подыскивал "клиентов", доставлял к месту назначения, производил денежный расчет. Женщина перевозила их через границу на собственном внедорожнике, прикидывая одеждой, чтобы скрыть от пограничников", – указано в сообщении.

Разоблачение злоумышленников произошло во время очередной попытки вывезти призывника в европейскую страну. Во время санкционированных обысков в их помещениях обнаружены денежные средства, черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность, несколько транспортных средств и другие вещественные доказательства.

Паре подозреваемых инкриминируют ч. 3 ст. 332 УК Украины. За это каждому грозит до девяти лет заключения в тюрьме, а пока суд решает вопрос о мере пресечения для задержанных.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Тернопольской области мужчину суд приговорил к трем годам тюрьмы за уклонение от мобилизации на войну. На заседании он указал, что не готов защищать Украину, потому что ему страшно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!