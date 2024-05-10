Цифры выросли вдвое: в Словакии заявили, что все больше мужчин из Украины незаконно пересекают границу

Словакия наблюдает увеличение числа украинских мужчин призывного возраста, пытающихся избежать мобилизации, пересекая границу нелегально. Так, за последний год количество таких случаев возросло почти вдвое по сравнению с прошлым годом, что произошло в преддверии введения в Украине нового закона о мобилизации.

По отчету пограничной службы Словакии, за первые четыре месяца 2024 года было задержано 338 украинцев по сравнению со 166 лицами за аналогичный период 2023 года. Об этом сообщает Barron's.

"В первую неделю мая мы захватили 45 мужчин на зеленой границе. В тот же период прошлого года это количество составляло четыре", – сказала Агнеса Коперницкая, спикер пограничной полиции Словакии.

Новый закон, который вскоре вступит в силу в Украине, ужесточит меры против уклонения от мобилизации.

Со времени российского вторжения в 2022 году украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет был наложен запрет на выезд за границу, и многие пытались избежать этого ограничения, пересекая границу нелегально.

Как сообщила Коперницкая, украинцев, пересекающих границу, задерживают, но после выдачи разрешения на временное пребывание в Словакии их отпускают.

"С начала войны реадмиссии иммигрантов из Словакии в Украину не было", – сказала она.

Спикер также отметила, что в марте один украинский пограничник, который был невооружен и в гражданской одежде, также пересек границу.

Всего с момента российского вторжения, по данным пограничников, были пойманы 1484 украинца на границе со Словакией.

Ранее сообщалось, что на Волыни за незаконное пересечение границы во время военного положения задержали двух украинцев призывного возраста. Они успели добраться до Польши, переплыв реку Западный Буг, но местные пограничники вернули их обратно.

Напомним, что из реки Тисы на Закарпатье извлекли тела трех утопающих. Одному из погибших было всего 20 лет. О страшной находке в воде пограничникам сообщил местный рыбак.

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