Циничная практика: Гуменюк рассказала, как оккупанты пытаются спрятать свои корабли возле Крыма

Российские захватчики с целью сохранения своих военных кораблей создали буферную зону в районе Керченского пролива. Там враг спрятал свои военные корабли среди гражданских судов, чтобы уберечь их от атак украинских дронов и ракет.

Об этом сообщила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона "Единые новости". Она отметила, что оккупанты в море так же цинично прикрываются гражданскими судами, как на суше прячутся за гражданским населением.

"Тот самый смотровой райончик, который они образовали неподалеку от Керченского пролива якобы для осмотра гражданских судов, является фактически буферной зоной, где они накапливают гражданские суда, чтобы иметь такое заграждение. Как они всегда пользуются гражданским населением, так и гражданским судоходством", – рассказала спикер.

Гуменюк отметила, что захватчики уже передислоцировали большие десантные корабли в Новороссийск. Также туда направляются катера Черноморского флота России и российской пограничной службы.

Видео дня

Она заметила, оккупанты понимают, что крымские бухты, в частности в Севастополе, уже не так безопасны.

Напомним, что воздушные силы Украины в полдень в пятницу, 22 сентября, атаковали штаб Черноморского флота РФ. Удар был нанесен британскими ракетами Storm Shadow. В сети уже опубликовали последствия очередного "хлопка". Отмечается, что обломки после ракетного удара по штабу Черноморского флота разбросаны на сотни метров.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 сентября военная контрразведка СБУ и ВМС Украины провели уникальную спецоперацию в районе Евпатории. Был уничтожен российский комплекс ПВО "Триумф" стоимостью 1,2 миллиарда долларов США. По цели, по неподтвержденным данным, эффективно отработали беспилотники и ракеты "Нептун".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!