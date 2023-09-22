Чем Воздушные силы ударили по штабу ЧФ РФ в Крыму: все подробности о ракетах, вызывающих панику у россиян

Воздушные силы Украины в полдень в пятницу, 22 сентября, атаковали штаб Черноморского флота РФ. Удар был нанесен британскими ракетами Storm Shadow.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов. Он отметил, что это еще одна успешная операция ВСУ по поражению военных объектов во временно оккупированном Крыму.

"Вероятнее всего, удар был нанесен с помощью ракет Storm Shadow, которые запускались с украинских бомбардировщиков СУ-24", – указал Бутусов.

В сети уже опубликовали последствия очередной "бавовны". Отмечается, что обломки после ракетного удара по штабу Черноморского флота разбросаны на сотни метров.

Сейчас к месту прилета едет большое количество скорых. По данным российских пропагандистов, в результате удара пострадали 6 человек. В минобороны РФ заявили об одном погибшем оккупанте, еще один – якобы пропал без вести.

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После взрыва оккупационная власть перекрыла движение в центре Севастополя. На месте падения обломков работают сотрудники российских спецслужб.

Стоит отметить, что ракеты Storm Shadow предназначены для уничтожения важных стационарных целей, хорошо защищенных средствами противовоздушной обороны. Они могут использоваться в любое время суток при сложных метеоусловиях и при применении противником средств радиоэлектронного противодействия. Заявленная дальность пуска этих крылатых ракет составляет более 250 км.

Отметим, в оккупированном Севастополе второй раз за день прогремели взрывы. Над городом поднялся черный дым, оккупационные власти пожаловались на удар по штабу Черноморского флота РФ.

Напомним, ночью 21 сентября Служба безопасности Украины и Военно-морские силы нанесли масштабный огневой удар по военному аэродрому Саки во временно оккупированном Крыму. На вражеском военном объекте было не менее 12 боевых самолетов. На аэродроме находились боевые самолеты страны-агрессора Су-24 и Су-30, а также ПЗРК "Панцирь".

В районе Севастополя (временно оккупированный Крым) 20 сентября жители слышали звуки взрывов и видели дым. Был поражен командный пункт Черноморского флота оккупантов возле Верхнесадового.

Атака на командный пункт Черноморского флота РФ у Севастополя во временно оккупированном Крыму была спецоперацией Службы безопасности Украины, Воздушных сил и Военно-морских сил ВСУ. В результате удара были поражены военные системы и живая сила врага.

14 сентября военная контрразведка СБУ и ВМС Украины провела уникальную спецоперацию в районе Евпатории. Был уничтожен российский комплекс ПВО "Триумф" стоимостью 1,2 миллиарда долларов США. По цели, по неподтвержденным данным, эффективно отработали беспилотники и ракеты "Нептун".

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