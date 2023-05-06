'Цинично скрывали правду': Резников рассказал, как россияне в феврале 2022 года отказывались забирать тела своих солдат

Всего спустя несколько дней после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину было ликвидировано тысячи российских оккупантов. Однако руководство страны-агрессора отказывалось признавать реальные потери, заявляя, что убитых захватчиков якобы в сотни раз меньше.

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Более того, россияне отказались забирать тела оккупантов, чтобы родственники в РФ могли их нормально похоронить. Об этом в интервью журналисту Дмитрию Комарову рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, во время переговоров между Украиной и РФ 28 февраля 2022 года российская делегация заявила, что погибших оккупантов якобы не более 30. При чем на тот момент уничтоженных захватчиков уже было порядка трех тысяч.

Резников заявил, что предложил россиянам забрать тела оккупантов и передать родственникам для захоронения. Однако представители российской делегации выдали, что якобы не владеют информацией о таком количестве погибших и отказались забирать тела.

"Меня поразила еще одна циничность россиян. В тот день, когда мы были на переговорах, мы уже тогда насчитали где-то 3000 убитых россиян, плюс раненные. Вот мы сидим, разговариваем, с той стороны сидят их переговорщики. Я говорю: хорошо, мы договорились о гуманитарных коридорах, о выводе населения, а что мы будем делать с телами ваших погибших? Может мы вам их отдадим, чтобы их мамы похоронили? Заберите, потому что у нас нет места, где их хоронить", – заявил Резников.

Глава оборонного ведомства отметил, что на тот момент россияне пытались рассказывать всего о 20-30 погибших оккупантах.

"Глава делегации поворачивается к заместителю министра обороны, тот смотрит: мы не подтверждаем, у нас погибло 10 или 20, или 30. Глава делегации говорит: военные не подтверждают. Я говорю, что вы может и не подтверждаете, но 3000 ваших тел гниют на нашей земле", – добавил министр.

Спустя несколько недель после визита в РФ в Украину прибыл глава Красного Креста Петер Маурер. Резников ему доложил, что ликвидированных россиян уже более 10 тысяч, на что Маурер заявил, что информация о потерять РФ вероятно не доходит до кремлевского диктатора Владимира Путина.

Напомним, с начала полномасштабной войны в Украине российская оккупационная армия потеряла уже 193,7 тыс. человек убитыми. Только за сутки 5 мая украинские военнослужащие "демилитаризировали" около 560 оккупантов.

Ранее сообщалось, что украинские воины, защищающие город-крепость Бахмут, продолжают наносить потери наемникам из ЧВК "Вагнер". В частности, они взорвали склады боеприпасов захватчиков на Бахмутском направлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупационной армии России военное командование принимает решение возвращать на фронт в Украину даже тех оккупантов, которые получили серьезные ранения. Жена одного солдата вражеской армии рассказала, что в часть вернули захватчика, которому оторвало половину руки.

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