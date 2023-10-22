ТЦК обманом заставляют украинцев мобилизоваться: адвокат рассказал о хитрости

В Украине бывают случаи, когда военкоматы вводят граждан в заблуждение и мобилизуют их даже при наличии брони или права на отсрочку от мобилизации. Поэтому, прежде чем подписывать любой документ с территориальным центром комплектования (ТЦК), следует обязательно прочитать его содержание.

Об этом в интервью ТСН рассказал адвокат Ростислав Кравец. "Люди подписывают документы и оказывается, что они дали согласие на мобилизацию и отказались от права на отсрочку, и уже готовы ехать в воинские части. К сожалению, такие случаи также происходят. Перед тем, как подписывать любой документ с ТЦК, следует обязательно обязательно прочесть его содержание", – порекомендовал он.

Юрист добавил, что основания для отсрочки мобилизации предусмотрены статьей 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Это могут быть инвалидность, обучение, наличие брони, лечение и т.д.

На отсрочку имеют право и многодетные родители, граждане, лишившиеся близких родственников вследствие войны с РФ.

"Им также предоставлено право либо отказаться от мобилизации, либо получить соответствующую отсрочку. Это лица, являющиеся усыновителями, имеющими детей-инвалидов, самостоятельно воспитывающих детей, еще не достигших 18 лет", – пояснил адвокат.

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Как отметил Ростислав Кравец, в целом ТЦК соблюдают эти требования, однако иногда случается, что они вводят в заблуждение и мобилизуют граждан даже при наличии брони или права на отсрочку от мобилизации.

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