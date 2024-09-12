'Тяжелая и невосполнимая потеря': после ранения на фронте умер экс-радник главы СБУ Ярослав Антоняк. Фото

После тяжелого ранения на фронте и длительного лечения в госпитале 12 сентября скончался волонтер и военнослужащий, бывший советник главы СБУ Ярослав Антоняк. У Ярослава остались жена Светлана, сын Константин, отец, а также большое количество друзей.

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О смерти военного сообщили в ОО "Громадська варта", в школе, где все еще преподает отец воина Юрий Антоняк, а также знакомые и друзья украинского защитника. Воин 103-й бригады теробороны после ранения несколько месяцев не приходил в сознание.

В сети знакомые и друзья воина активно вспоминают Ярослава и делятся его фотографиями.

Ярослав Антоняк родился в ноябре 1981 года в городе Львове. Он окончил юридический факультет Львовского национального университета имени Ивана Франко и КНЭУ имени Вадима Гетьмана.

На Евромайдане Ярослав был участником лагеря Союза украинской молодежи. Позже – участник Революции Достоинства. Имеет соответствующую награду – Железный крест Майдана.

Антоняк работал на Львовской региональной таможне, а также являлся частным предпринимателем.

Волонтер, основатель ОО "Громадська варта", "Допоможи фронту" и других общественных и волонтерских инициатив, с 2014 по 2019 год он был также советником главы СБУ.

С начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину мужчина добровольцем вступил в ряды 103 бригады Теробороны ВСУ.

Ярослав был тяжело ранен во время выполнения боевого задания в начале мая текущего года. Более 4 месяцев медики боролись за его жизнь. К сожалению, спасти Антоняка не удалось.

Как сообщал OBOZ.UA, на войне против российских оккупантов погиб Борис Устименко, студент Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича, который покинул обучение на втором курсе, чтобы защищать Украину. Трагедия произошла 11 сентября.

Также героически погиб младший сержант ВСУ Александр Коваль из Кременчуга Полтавской области. Трагедия произошла 7 сентября 2024 года на востоке страны, когда защитник выполнял боевое задание.

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