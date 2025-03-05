Тысячи случаев: в ВСУ рассказали о применении российскими войсками химического оружия

С начала февраля 2023 года российские оккупанты систематически применяют химическое оружие против Вооруженных сил Украины. За два года зафиксировано около 7 тыс. подобных случаев.

Видео дня

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Противник в очередной раз нарушает все обычаи и правила ведения войны.

"Враг продолжает атаковать Силы обороны Украины специальными боеприпасами, снаряженными опасными химическими веществами. В феврале 2025 года подразделениями радиационной, химической, биологической разведки Сил поддержки Вооруженных сил Украины зафиксировано 844 случая применения таких боеприпасов. В целом с февраля 2023 года зафиксировано 6963 случая использования опасных химических веществ", – говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что вместе с обычными средствами огневого поражения россияне используют боеприпасы, такие как К-51 и РГ-Во, которые являются средствами борьбы с беспорядками и запрещены для использования в качестве средств ведения войны.

Большинство из этих боеприпасов содержат опасные химические соединения неустановленного типа. С момента полномасштабного вторжения России подразделения радиационной, химической, биологической разведки фиксировали случаи использования опасных химических веществ на поле боя.

Начиная с февраля 2023 года использование опасных химических веществ россиянами стало системным.

"РФ грубо нарушает правила ведения войны, игнорирует нормы и обязательства по Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении", – говорится в сообщении.

Напомним, 28 февраля СБУ заочно сообщила о подозрении российскому комбригу, который приказал атаковать украинских бойцов в Донецкой области химическим оружием. Речь идет о командире 123-й мотострелковой бригады ВС РФ Романе Шкробе, который с помощью запрещенного оружия пытался добиться прорыва обороны украинских войск в районе поселка Спорное.

Как сообщал OBOZ.UA, применение оккупантами гранат с запрещенными химическими веществами против ВСУ подтвердили две независимые друг от друга сертифицированные лаборатории. Эксперты проанализировали российские слезоточивые гранаты РГ-Во, образцы почвы и травы, которые предоставила Украина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!