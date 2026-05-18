'У армии РФ никакого шанса угрожать Запорожью': Буданов прокомментировал зачистку Степногорска

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов прокомментировал зачистку поселка Степногорск в Запорожской области, которую проводят украинские защитники после возвращения населенного пункта под контроль Сил обороны. Он заявил, что российская армия более года безуспешно пытается оккупировать населенный пункт, однако несет значительные потери.

Видео дня

Буданов опубликовал заявление после сообщения ГУР МО Украины об успешных действиях спецподразделения "Артан" в Степногорске. В своем обращении он поблагодарил украинских бойцов за работу на направлении.

"Более года враг безрезультатно пытается оккупировать Степногорск, бросает на это значительные ресурсы, но несет огромные потери. Спасибо спецназовцам ГУР МО Украины и всем подразделениям Сил обороны Украины, которые все это время демонстрируют профессионализм и отвагу", – отметил он.

По словам Буданова, украинские военные не дают российским окуантам "ни одного шанса угрожать Запорожью". Он также добавил короткое обращение к защитникам: "Честь храбрым!"

Накануне, 18 мая, в Главном управлении разведки сообщили о возвращении Степногорска под контроль Украины. Там уточнили, что воины спецподразделения "Артан" после штурмовых действий продолжают зачистку территории. Вместе с сообщением украинская разведка обнародовала кадры боевой работы штурмовиков в населенном пункте.

Сложные городские бои

В ГУР рассказали, что во время боев украинские военные выбили российских окуантов из подготовленных укрепленных позиций. Ключевые локации в Степногорске перешли под контроль Сил безопасности и обороны Украины.

Командир спецподразделения "Артан" Виктор Торкотюк заявил, что штурмовые действия проводились с применением аэроразведки и точечного огневого поражения. По его словам, украинские военные проверяли каждый дом на наличие взрывных ловушек и остатков живой силы противника.

"Мы не исключаем, что противник продолжит попытки снова заходить в город, впрочем, готовы к этому", – сказал Торкотюк.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1220 захватчиков и сбили вертолет. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 350 тыс. 10 человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!