У Байдена заявили, что на удар РФ по 'Охматдету' будет силовой ответ. Видео

Соединенные Штаты Америки вместе с Украиной готовят ответ на удар страны-агрессора России по детской больнице "Охматдет" в Киеве во время массированной ракетной атаки на страну 8 июля. Государства готовят силовой ответ на преступление РФ.

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Об этом сказал советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан на полях саммита НАТО в Вашингтоне в четверг, 11 июля. Он подчеркнул, что в Вашингтоне видели ужасную реальность атаки войск России больницу в украинской столице.

"Мы видели ужасную реальность российской атаки на детский госпиталь в Киеве несколько дней назад и мы работаем с украинцами для того, чтобы дать отпор этому нападению, ответить силой и решительностью", – подчеркнул он.

Напомним, что на удар России по "Охматдету" ранее отреагировал и президент США Джо Байден. Глава Белого дома заявил, что массированные обстрелы Украины являются "ужасающим напоминанием о жестокости России".

Байден призвал мир не игнорировать российскую агрессию и пообещал Украине помощь со средствами ПВО.

Утром 8 июля страна-террорист Россия устроила массированную атаку на Украину. Враг обстрелял ракетами Киев, Днепр, Кривой Рог и другие города. Известно о 37 погибших и более 170 раненых.

В столице российская ракета попала в детскую больницу "Охматдет". Кроме больницы, повреждены и другие объекты, в том числе полностью разрушен один из подъездов многоквартирного дома. В Киеве погибли 33 человека (из них 5 детей). Пострадали 82 человека.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия не заинтересована в мире, а ее диктатор Владимир Путин "стремится только сеять смерть и разрушение". Именно так выразилось большинство участников Совбеза ООН, который созвали из-за российского удара по "Охматдету".

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