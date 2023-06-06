У Кремля есть идея-фикс относительно Киева: офицер объяснил, почему замысел врага провалился

Одна из причин ежедневных ракетных атак страны-оккупанта России на Киев состоит в том, что Кремлю нужна "картинка разрушенного Киева". Система противовоздушной обороны столицы Украины работает на отлично и перечеркивает все планы противника.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров. "У них есть идея-фикс – создать картинку разрушенного Киева, чтобы показать всему миру, что якобы они могут разрушить всю страну, а потому Украина должна садиться за стол переговоров", – отметил он.

Тактика террора мирного населения связана с отсутствием успехов на поле боя, добавил офицер.

"Российская армия руководствуется таким принципом: если мы не можем победить на поле боя, мы начинаем вести себя как террористы. А как террористы – это прежде всего террор нашего гражданского населения", – пояснил Крамаров.

Впрочем, он напомнил, что практически все средства поражения врага, направленные на Киев, обезвреживаются. "Мы видим статистику и результаты. Сто процентов баллистических и аэробалистических целей и более 90% аэродинамических целей, те же крылатые ракеты и дроны-камикадзе, уничтожаются нашими средствами ПВО. С точки зрения военных стандартов это отлично с плюсом", – подчеркнул офицер.

В то же время он добавил, что даже столь мощной ПВО иногда недостаточно, чтобы предотвратить жертвы. "К сожалению, все равно падают обломки ракет. Тот самый дрон-камикадзе, который залетел в многоэтажку, обломки ракеты, убившей двух женщин и ребенка. Это все равно наши жертвы. Итак, даже такая эффективная работа нашей ПВО иногда, к сожалению, является недостаточной".

Полную версию интервью с Андреем Крамаровым вскоре читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, страна-террорист Россия начала ежедневные ракетные обстрелы Киева. Так, 1 июня она применила баллистические и крылатые ракеты "Искандер", а на следующий день, 2 июня, атаковала столицу Украины ракетами воздушного базирования Х-101 и Х-555. В результате атак погибли трое киевлян, в том числе ребенок.