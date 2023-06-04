Откуда у врага столько ракет для атак на Украину и почему он ежедневно целится в Киев: интервью с офицером Крамаровым

К массированным ежедневным ракетным обстрелам Украины и Киева в частности страна-оккупант Россия начала готовиться еще два месяца назад, в марте. Там принялись накапливать ракеты разных типов, а также активизировали производство примитивных низкоточных ракет вроде советских Х-50, которые в свое время были спроектированы как ядерное оружие. Россия также продолжила получать от Ирана не только дроны-камикадзе, но и снаряды и боеприпасы.

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Есть, по крайней мере, две главные цели, почему враг решил обстреливать Киев каждый день. Первая – стремление помешать контрнаступлению украинской армии. Вторая – террор против мирного населения, к которому Россия традиционно прибегает, когда проигрывает на поле боя. В Кремле хотят показать картинку разрушенного Киева и вынудить украинские власти сесть за стол переговоров на условиях РФ. Однако система противовоздушной обороны Украины работает на "отлично с плюсом", уничтожая фактически все запасы врага. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров.

– Вы могли бы прокомментировать ежедневные атаки на столицу Украины и средства, к которым прибегает оккупант? В частности, 1 июня он атаковал ракетами "Искандер", 2 июня – ракетами Х-101 и Х-555. Могли бы вы назвать возможные причины атак и ответить на вопрос, откуда у врага настолько большие запасы средств поражения?

– Запасы средств поражения оккупанты готовили к маю почти два месяца. Последний перед этими обстрелами массированный обстрел произошел в ночь на 9 марта. И потом оккупанты начали накапливать. Также, если посмотреть еще февральскую статистику нашего Главного управления разведки, увидим определенный запас, в том числе крылатых ракет, который оставался у оккупантов.

Плюс была информация, что на линиях производства крылатых ракет воздушного базирования Х-101 и Х-555, запускаемых с самолетов Ту-95МС, эти ракеты пытались несколько упростить и сделать вариант вроде ракеты Х-50. Это очень интересная ракета – советский упрощенный вариант Х-555, разработанный для холодной войны.

Он был предназначен для несения ядерного заряда. У него была низкая точность и довольно примитивные технические характеристики. Как мы понимаем, Советскому Союзу большего и не требовалось. Следовательно, есть основания считать, что в России смогли нарастить производство определенной массы крылатых ракет воздушного базирования в упрощенном варианте.

Но если взять ракеты "Калибр" морского базирования, то, как мы видим, враг не применяет их так активно.

Также Россия наладила сотрудничество с Ираном, которому за дроны-камикадзе поставляет более современные технологии, которых у Ирана нет. РФ поставляет туда свои истребители Су-35, а получает боеприпасы. Уже известно, что Иран снабжает Россию противотанковыми элементами, а также определенными типами снарядов и боеприпасов.

Это все дало возможность оккупанту накопить эти средства.

Какова цель атак? Наши официальные лица, наше военно-политическое руководство открыто говорят, что скоро начнется украинское наступление. Об этом говорят и наши западные партнеры, причем анонсируя его успех.

Как я понимаю, у врага тоже есть определенная разведка, которая докладывает об определенном этапе готовности украинской армии. Поэтому в течение последнего месяца все усилия врага направлены прежде всего на то, чтобы сорвать наше контрнаступление.

Российская армия руководствуется принципом: если мы не можем победить на поле боя, начинаем вести себя как террористы. А как террористы – это прежде всего террор против нашего гражданского населения. У них есть идея фикс: создать картинку разрушенного Киева, чтобы показать всему миру, что они якобы могут разрушить всю страну, а потому Украина должна садиться за стол переговоров.

– У оккупанта есть желание, есть намерение что-то сделать, например помешать нашему контрнаступлению и усадить Киев за стол переговоров на своих условиях. Но удастся ли это сделать имеющимися силами и средствами?

– Мы видим статистику и результаты. Сто процентов баллистических и аэробаллистических и более 90% аэродинамических целей, те же крылатые ракеты и дроны-камикадзе уничтожаются нашими средствами ПВО. С точки зрения военных стандартов это отлично с плюсом.

К сожалению, все равно падают обломки ракет. Тот самый дрон-камикадзе, залетевший в многоэтажку, обломки ракеты, убившие двух женщин и ребенка. Это все равно наши жертвы. Следовательно, даже такая эффективная работа нашей ПВО иногда, к сожалению, недостаточна.

– Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что Украина совместно с Израилем начала работу по внедрению системы раннего предупреждения о ракетных атаках. Что это такое и будет ли польза от этой системы именно сейчас, в нынешних обстоятельствах?

– Такая система уже есть в Украине, она работает. В частности, это повысило до столь исключительно высокого уровня эффективность нашей системы противовоздушной обороны. Мы продолжаем тесное сотрудничество с Израилем в этой области, потому что это страна, которая имеет уникальный опыт таких угроз и таких вызовов.

– Последний вопрос о ситуации в Бахмуте. По информации источника издания Sky News, потери врага на этом "стратегически неважном" участке фронта составили 60 тысяч убитыми и ранеными. Как вы думаете, как будут развиваться события дальше?

– На самом деле, по данным американской разведки, там 100 тысяч. И, как мне кажется, реальная цифра больше. Сейчас украинские военные занимаются там выравниванием фронта для своих дальнейших тактических оперативных действий. Посмотрим, какой замысел у нашего Генерального штаба. Возможно, мы готовим себе плацдарм на этом направлении для наших дальнейших действий.

– Не спрашиваю вас, когда начнется контрнаступление.

– Мы все его ожидаем. И поверьте, когда оно начнется, я не знаю. Об этом знает очень ограниченный круг людей. Но не надо понимать контрнаступление, как час Ч, когда мы заведем двигатели на всей нашей бронетехнике и начнем двигаться. Нет. Это большое количество больших и малых действий и мер, которые в дальнейшем должны привести к результату – дадут нам определенный прогресс.