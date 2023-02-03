У Лаврова во время визита в Африку произошли две досадные неожиданности: Кулеба рассказал о проблемах российского дипломата

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время визита в Африку столкнулся с двумя досадными неожиданностями. Ему не удалось попасть в две страны.

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Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью BBC. "Насколько мне известно, в этом турне у Лаврова произошло две досадные неожиданности – в две страны он не попал. На моей памяти это впервые", – сказал он.

Кулеба отметил, что знает, почему Лавров не смог попасть в некоторые африканские страны, и назвал это "сигналом".

"Еще вчера казалось, что Россия безоговорочно доминирует в Африке, повсюду открывается дверь и все с объятиями их принимают. А тут вдруг начинаются проблемы. Ну, такая жизнь. Бывают проблемы не только на фронте, но и дипломатическом фронте", – объяснил министр.

Напомним, по данным СМИ, Лавров по неизвестным причинам не смог посетить Ботсвану. Кроме того, Гана и Мавритания публично выражают недовольство присутствием ЧВК "Вагнер" в регионе. Мавританию глава МИД РФ все же планирует посетить в феврале, но, по данным Jeune Afrique, президент страны его может не принять.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе Лавров совершил уже второе за полгода турне по Африке. Задача Кремля – ухудшение взаимоотношений между континентом и Западом, а также блокирование поддержки Украины.