'У нас была такая информация': в Госдепе США прокомментировали сообщение о потенциальном покушении на Зеленского

В Соединенных Штатах Америки прокомментировали сообщение о потенциальном покушении на президента Украины Владимира Зеленского, которое предотвратила СБУ, задержав российского агента. Там отметили, что в Вашингтоне видели эту информацию.

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Об этом во время брифинга во вторник, 8 августа, сказал спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Однако он добавил, что комментировать любые детали насчет подготовки этого потенциального покушения может только украинская сторона.

"Очевидно, мы наблюдаем шпионскую и разведывательную активность России в Украине в течение определенного времени", – отметил Миллер.

Он также сказал, что США поддерживают те усилия, которые прилагает Украина для привлечения к ответственности людей, участвующих в подготовке покушений на руководство нашего государства. Это касается и наказания всех остальных вражеских агентов, ведущих шпионскую деятельность в пользу России.

"Мы в полной мере поддерживаем общие усилия Украины по привлечению людей к ответственности за эти действия", – подчеркнул представитель Госдепа.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Служба безопасности Украины задержала информатора спецслужбы страны-агрессора России, которая накануне рабочей поездки президента Владимира Зеленского в Николаевскую область собирала данные о запланированном визите.

– В частности, злоумышленницу интересовал перечень локаций, которые посетит глава государства. Кроме того, она пыталась найти места систем радиоэлектронной борьбы и складов с боеприпасами ВСУ в районе Очакова.

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