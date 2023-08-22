'У нас сильный враг': Резников высказался по поводу сроков войны в Украине

Украина вынуждена защищаться от агрессии сильного и коварного врага. Следовательно, война с Россией может быть длительной.

Видео дня

Перед украинцами стоит задача не просто освободить украинскую землю от оккупантов, но и сделать так, чтобы Россия больше даже не задумывалась, чтобы вернуться на украинскую землю с оружием. Об этом во время ветеранского форума заявил министр обороны Украины Алексей Резников, пишет "РБК-Украина".

Россию Резников назвал "сильным и коварным врагом", поэтому, по мнению министра, война с агрессором может быть затяжной.

"Победить означает не просто освободить нашу землю, а сделать так, чтобы враг никогда даже не задумывался вернуться. И это очень сложная задача. Многие в мире пока считают, что это невозможно", - отметил Резников.

Впрочем, считает чиновник, украинцы уже доказали, что имеют "другое представление о возможном и невозможном, поэтому мы обязательно победим".

"У нас сильный коварный враг и война может быть продолжительной, потому что это реальный марафон. У нас будут еще болезненные потери, и чтобы одолеть россиян, мы должны осознать, что главное для победы", – подчеркнул Резников.

В прошлом году, напомнил министр, Украине нужно было оружие, чтобы выстоять перед нашествием оккупантов. Если бы не поддержка Запада, украинская армия, по его словам, "кончилась бы через несколько месяцев".

Теперь же "ключ к нашей победе состоит в том, что будут чувствовать люди".

"От того, что чувствуют люди, зависит наше преимущество над врагом на длинной дистанции. Это единство и готовность сражаться", – подчеркнул Резников.

Напомним, ранее министр обороны указал на нюанс с передачей Украине истребителей F-16. Прежде чем первые западные самолеты поднимутся в украинское небо, необходимо подготовить не только пилотов, но и инженеров и техников, которые будут обслуживать эти сложные системы, а также создать базу для их использования.

По оценкам Резникова, первые F-16 могут усилить украинское войско не менее полугода.