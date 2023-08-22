Учения должны пройти не только пилоты: Резников указал на нюанс с передачей Украине истребителей F-16

Несмотря на согласие некоторых стран-партнеров передать Украине западные истребители F-16, в украинском небе они появятся не раньше чем через полгода. Перед тем, как украинские военные смогут использовать эти самолеты, должна быть проведена подготовка как пилотов, так и техников и инженеров.

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И сколько времени на это может уйти, сейчас сказать трудно, ведь системы, которыми необходимо овладеть сотням украинских специалистов – довольно сложные, предварительно подготовка специалистов займет 6-7 месяцев. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Министр напомнил, что "самолетная коалиция" была создана в ходе саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля. Тогда 11 стран-партнеров подписали открытый меморандум. К коалиции могут присоединяться и другие страны, которые после получения разрешения США смогут передать Украине свои F-16.

Однако одного желания партнеров усилить Украину в небе недостаточно.

"Ключевым фактом является то, что сам самолет просто платформа. Надо говорить об оружии, о ракетах, снарядах, бомбах, которые будут применять F-16. Надо говорить о подготовке инфраструктуры для того, чтобы мы их могли обслуживать и они могли выполнять боевые задачи. А это означает подготовку не только пилотов, но и инженеров, техников, людей, которые планируют операции. Это серьезный комплекс задач и это несколько сотен людей, которых мы должны научить для первых "птичек" в украинском небе", – отметил Резников.

Сколько времени может занять такая подготовка, пока точно неизвестно. Резников предполагает, что первые истребители могут появиться в Украине не раньше чем через полгода.

"Поэтому объективно, без завышенных ожиданий, я думаю, что 6-7 месяцев – это минимальный срок, который нужно сознательно оценивать. Но если он будет немного больше – не разочаровываться, потому что наши пилоты продемонстрировали свою способность быть готовыми через 6 месяцев. А вот техники и инженеры – мы пока не знаем. Очень сложные системы обслуживания, ремонта, поэтому – увидим", – подчеркнул министр.

Вместе с тем он достаточно высоко оценивает способность украинцев к овладению даже сложными западными системами, поэтому верит в то, что Украина получит самолеты в максимально сжатые из возможных сроков.

"Я верю в одно: наши люди настолько талантливы, что "Патриоты" они вместо 10 месяцев "одолели" за 10 недель, артиллерию 155-мм вместо трех месяцев за три недели, поэтому я убежден, что украинские F-16 будут в украинском небе освобождать временно оккупированные территории", – подчеркнул министр обороны.

Напомним, 20 августа президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте сообщил, что Украина получит от этой страны 42 F-16.

В тот же день, во время визита Зеленского в Данию, стало известно, что эта страна вызвалась передать эще 19 таких истребителей. Первые самолеты, по словам главы датского правительства, прибудут в Украину к Новому году.

В Воздушных силах ВСУ назвали западные истребители "ключом к успеху" и подчеркнули, что они могут изменить ход войны.

Тем временем в России устроили истерику из-за решения о предоставлении Украине десятков F-16 и снова заговорили об эскалации войны.