'У них одна мечта – воля': в Киеве родственники пленных призвали добиться освобождения защитников 'Азовстали'. Фото и видео

31 марта в Киеве возле станции метро "Печерская" родственники пленных украинских бойцов устроили акцию протеста под лозунгом "Free Azov". Они в очередной раз требуют освобождения защитников, в том числе бойцов Азовстали, удерживаемых в российском плену уже два года.

Корреспондент издания OBOZ.UA посетил место происшествия. Главная цель этой акции — призвать власть ускорить усилия для освобождения украинских воинов, мечтающих только об одном – свободе.

Родственники пленных военнослужащих и неравнодушные украинцы с флагами Украины и плакатами расположились вдоль проезжей части на площади Леси Украинки. Они призывали проезжающих мимо водителей сигналить в поддержку акции.

""Free Azov", "У них одна мечта – воля", "Нас убивают, потому что мы украинцы", "Они завоевали в борьбе время для нас, настало наше время бороться за них", "Поддержи, сигналь", "Плен убивает", "Помогай живым, кричи о пленных, чти павших"", – написано на плакатах украинцев.

Ранее сообщалось, что Украина поставила стране-агрессору России ультиматум по содержанию военнопленных. Оккупанты могут потерять возможность звонить домой из-за бездумной политики Кремля в отношении украинских пленных.

Как сообщал OBOZ.UA, российские захватчики продолжают совершать военные преступления, казня пленных украинских военных. Мониторинговая миссия ООН сообщила, что за эту зиму оккупанты убили 32 украинских военнопленных.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!