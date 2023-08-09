"У них оружие стало стрелять дальше?" Оккупант обсудил с женой ситуацию на Купянском направлении. Перехват

Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало новый перехват разговора российского оккупанта с женой. Военнослужащий страны-агрессора находится на Купянском направлении.

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Он обсудил с супругой потери российской армии. Россиянку, судя по всему, удивила услышанная информация. "А чего же они, не пойму, у них оружие стало стрелять дальше или эти назад сдали?" – спросила женщина у военного преступника. Соответствующее аудио появилось на YouTube-канале ГУР МО в среду, 9 августа (чтобы послушать, доскролльте страницу до конца).

Отметим, что на записи слышно только фразы жены российского захватчика.

"Супруга оккупанта обсуждает с мужем ситуацию на Купянском направлении по поводу потерь подразделения во время ведения боевых действий, обострения на фронте в результате наступательных действий Сил обороны Украины", – объяснила пресс-служба Главного управления разведки.

В ГУР заверили, что за каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее военная разведка Украины перехватила телефонный разговор оккупанта с отцом, в котором они обсуждали плохое обеспечение ВС РФ на "СВО".

– Другой оккупант в перехваченном разговоре рассказал коллеге, как сбежал с фронта за деньги, поскольку понял, что командование РФ использует таких, как он, как пушечное мясо в войне против Украины. Он порекомендовал своему собеседнику также возвращаться домой.

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