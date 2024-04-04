"У нынешней модели шансов ноль": Кулеба объяснил, что не так с идеей Столтенберга предоставить $100 млрд Украине

Идея генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о создании многолетнего фонда для помощи Украине в размере 100 млрд долларов нежизнеспособная при нынешней модели финансирования. Финансовую нагрузку между странами военного блока нужно распределить в соответствии с их бюджетом и возможностями.

Инициативу Столтенберга прокомментировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. В Брюсселе (Бельгия) он провел 15 встреч с коллегами в штаб-квартире Североатлантического альянса и поучаствовал в заседании Совета Украина-НАТО. Об этом пишет "Радио Свобода".

Глава МИД отметил: в настоящее время в Альянсе нет инструментов, чтобы предоставить нашей стране такую сумму.

"Сейчас НАТО пытаются собрать 500 миллионов долларов в год на пакет помощи. То есть у нынешней модели финансирования – шансов по этой инициативе ноль, потому что они 500 миллионов не могут, а так им нужно будет 20 миллиардов собирать. В нынешней модели. Но если удастся вычислить форму участия каждого в обязательном порядке в финансировании, то эта идея имеет право на существование и шанс на реализацию", – пояснил министр.

Столтенберг пытается найти способ, чтобы помощь Киеву была не просто добровольной на двусторонней основе, а коллективной.

"Потому что сейчас ситуация какая: когда Йенс [Столтенбрег] говорит, что 90% помощи Украине идет из стран НАТО – это правда. А если взять список стран НАТО, то эти 90% распределяются между очень маленьким количеством союзников. Поэтому он и говорит: давайте по-честному распределим, чтобы все системно внесли свой вклад в соответствии со своим бюджетом и своими возможностями", – объяснил ситуацию Кулеба.

Напомним: ранее в AFP и Bloomberg заявили, что генсек НАТО предложил создать пятилетний фонд для Украины в размере 100 миллиардов долларов.

3 апреля после вопроса журналистов Столтенберг не назвал точную сумму, однако сказал, что одной из целей саммита НАТО в июле будет решение о финансировании.

Как писал OBOZ.UA:

– 4 апреля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Германия инициировала поиск доступных систем противовоздушной обороны Patriot для Украины.

– Тем временем Палата представителей США, вероятно, отложит голосование о помощи Киеву до середины апреля или, возможно, даже на более поздний срок, сообщили источники Bloomberg.

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