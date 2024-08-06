У оккупантов есть продвижение на Торецком направлении: в ISW оценили ситуацию и объяснили, где пытается прорваться враг. Карта

Российские войска продолжают активно наступать на востоке Украины и недавно добились значительных тактических успехов на направлении Торецка. Захватчики продвинулись в районах населенных пунктов Дружба и Северное.

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Также враг продолжает продвигаться к востоку от Покровска. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Путинские войска на Торецком направлении продвигаются в пределах Железного (к юго-востоку от Торецка) и вблизи электрической подстанции Центральная к западу от Железного. Также оккупанты пытаются обойти завод по производству фенола в центральной части Ню-Йорка (к югу от Торецка).

В течение 5 августа россияне продолжали наземные атаки вблизи самого Торецка, а также вблизи Ню-Йорка, Железного и Северного 5 августа. Кроме того, российские войска продолжают продвигаться к востоку от Покровска.

Враг пытается захватить территории в районе Желанного (на дороге Т-0511 к юго-востоку от Покровска). Пропагандисты РФ утверждают, что российские штурмовые группы даже вошли в само Желанное, хотя ISW пока не наблюдала визуального подтверждения присутствия российских войск в населенном пункте.

В то же время оккупанты продвинулись в Ивановке (к северу от Желанного и к востоку от Покровска); к западу от Новоселовки Первой (восточнее Желанного и к юго-востоку от Покровска); возле Межевого (юго-восточнее Желанного); и возле Сергеевки (западнее Желанного). Активные боевые действия продолжаются к северо-востоку от Покровска в районе Калиново и Воздвиженки; к востоку от Покровска в районе Новоалександровки, Свиридоновки и Ивановки; к юго-востоку от Покровска в районе Желанного, Яснобродовки и Карловки.

Напомним, в Торецке в Донецкой области ситуация остается очень напряженной. Российские оккупационные войска находятся вблизи административных границ города, в самом населенном пункте врага нет.

Ранее военные 32 отдельной механизированной бригады рассказали, как россияне превращают в пепел Торецк, непрерывно уничтожая его КАБами. Оккупанты складывают квартал за кварталом, поскольку только стерев населенный пункт с лица земли, они получат шанс в него зайти.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский защитник рассказал, что оккупанты на Торецком направлении воюют в жестких рамках, установленных собственным командованием. Они вынуждены "идти до конца", единственный шанс вернуться – успешно выполнить боевую задачу.

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