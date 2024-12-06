'У Путина есть определенные приоритеты': Романенко назвал первоочередные цели врага в Украине

Российский диктатор Владимир Путин придерживается определенных приоритетов на войне в Украине. В первую очередь ему нужно установить полный контроль над Луганской и Донецкой областями, а дальше – Курщина.

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Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко. По его словам, вытеснить украинских военных с территории РФ является важной задачей для президента России.

"Первоочередная задача – полная оккупация Луганской и Донецкой областей. Не случайно мы видим больше всего войск именно там. Следующая цель – Курское направление. Об этом свидетельствует тот факт, что недавно туда были переброшены войска из Запорожского и Харьковского направлений. Со многих точек зрения вытеснить ВСУ с территории России очень важно для Путина, и он концентрирует усилия там", – подчеркнул Романенко.

На вопрос о ситуации на юге Украины экс-заместитель начальника Генштаба рассказал, что на юге Запорожской области противник планировал вести боевые действия. По российской Конституции в состав РФ были включены кроме Донецкой и Луганской еще две области Украины – Херсонскую и Запорожскую.

"Но наступать на Запорожье с левого на правый берег, форсировать высший берег Днепра – это с военной точки зрения очень трудная задача. Когда Силы обороны пытались осуществлять подобное в обратном порядке – Крынки, острова в дельте Днепра было потрачено немало усилий ", – заметил Романенко и добавил, что на все эти действия одновременно сил у противника нет.

Как сообщал OBOZ.UA, российская оккупационная армия сосредоточила на юге материковой Украины группировку "Днепр" численностью около 120 тысяч военнослужащих. Она способна пойти в наступление, но одной из задач врага также есть создание плацдарма для кампании 2025 года. Однако такой группировки недостаточно для захвата областных центров – Запорожья или Херсона.

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