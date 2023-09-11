'У Путина нет морального компаса': Бербок осудила похищение Россией украинских детей

У кровавого президента России Владимира Путина нет морального компаса. Так считает министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

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Ее осудительные комментарии прозвучали относительно похищенных Россией украинских детей. Свое заявление Бербок сделала вовремя совместной пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, которая прошла в Киеве (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Бербок не только осудила Путина за похищение детей из Украины, но и призвала сделать их возвращение первым шагом к миру.

"Я все еще под впечатлением от тех разговоров, которые я вела с детьми в этом центре (помощи детям, которых вернули из РФ. – Ред.). Речь идет о детях – молодых людях – и просто перехватывает дыхание от того ужаса, что детей забрали из школ или из детских домов, отвезли в чужую страну, в Россию, что они прошли промывание мозгов, чтобы быть настроены против своей страны", – заявила Бербок.

Глава МИД ФРГ добавила, что ей как матери очень сложно представить, насколько тяжело было таким детям.

"Судьба этих детей еще раз показывает, что у Путина нет морального компаса. Он ежедневно нарушает правила международного сообщества и правила человеческого сосуществования. Ведь этих детей не пускают домой. Поэтому я призываю тех, кто до сих пор не может четко сказать, кто преступник: "Смотрите на эти преступления и смотрите этих детей! Их возвращение – это первый шаг к миру". Это нужно сделать немедленно", – акцентировала министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 11 сентября, провел встречу с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, которая сегодня прибыла с визитом в Киев. Глава государства поблагодарил главу немецкого МИД за новый пакет оборонной помощи для Украины.

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