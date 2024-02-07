У Путина после смертоносной атаки по Украине выдали новое заявление о целях "СВО"

В Кремле все еще считают "денацификацию" и "демилитаризацию" целями полномасштабной войны против Украины. Также зазвучали тезисы о "защите" людей, которые живут на оккупированных территориях, и препятствовании вступлению Украины в НАТО.

На вопрос о целях так называемой преступной "СВО" 7 февраля ответил Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина. Его разговор с одним из росСМИ состоялся после очередной массированной воздушной атаки ВС РФ по Украине.

Сотрудница государственной радиостанции страны-агрессора отметила, что скоро с начала "СВО" пройдет 2 года. Она спросила, какие цели "спецоперации" на данный момент.

Песков ответил, что они "не изменились, хорошо известны и сохраняют свою актуальность".

"Это денацификация, демилитаризация?" – уточнила ведущая.

"Безусловно, демилитаризация, денацификация. Это обеспечение безопасности людей, проживающих в тех регионах, которые уже стали российскими. Ограждение их от прямых ударов и фактически спасение их жизней", – соврал представитель Кремля.

Он цинично назвал войну России против Украины, начатую в 2014 году, "гражданской": мол, жители Донбасса "подвергались нападению со стороны регулярных Вооруженных сил Украины".

"Война началась именно тогда. Остановка этой войны и есть цель "СВО". В более широком плане – это обеспечение безопасности РФ на фоне попыток разрушения нейтрального статуса Украины, засасывания ее в НАТО, дальнейшего подтягивания военной инфраструктуры к границам нашей страны", – заявил пособник Путина.

Как писал OBOZ.UA:

– Страна-агрессор Россия с вечера 6 февраля по утро 7-го запустила по Украине 44 ракеты и 20 дронов-камикадзе. Украинская ПВО уничтожила 44 из 64 воздушных целей.

– Некоторые ракеты, которыми российские Ту-95 атаковали страну, маневрировали у границы Польши.

– Взрывы слышали жители Львовщины, Киевщины, Харьковщины, Черкасчины, Николаевщины, Днепропетровщины. Пострадали мирные жители, в Киеве и Николаеве погибли гражданские.

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