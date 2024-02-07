Игнат: ракеты маневрировали у границы Польши, их запрограммировали перед ударом

Российские ракеты во время массированной утренней атаки 7 февраля маневрировали в трех западных областях Украины, в том числе и в направлении границы с Польшей. Такое движение было запрограммировано перед запуском.

Об этом утром 7 февраля сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире "Радио Свобода". По его словам, ракеты окупантов осуществляли маневры в Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областях.

Пуски ракет были зафиксированы из Каспия, в том числе с бомбардировщиков Ту-95.

Также фиксировались пуски с самолетов Ту-22М3 по разным направлениям и других ракет, летевших по баллистической территории.

Ракеты России маневрировали на западе Украины, в частности в направлении границы с Польшей и обратном, сообщил спикер.

Такое движение, по его словам, было запрограммировано перед запуском ракет.

"Ракета программируется накануне удара. Она долетает до определенного места, куда ей назначено, делает поворот, который тоже заложен в программировании, влево-вправо, меняет курс. Таким образом, может десятки раз менять курс. Долетели фактически до Самборского района (Львовская область. – Ред.), это не так далеко до границы с Польшей, дальше повернула во львовском направлении, затем снова повернула в направлении Тернопольской области", – рассказал Юрий Игнат.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранним утром 7 февраля Россия устроила очередную массированную атакук на Украину, сообщалось о запуске баллистических ракет. В ряде городов Украины раздались взрывы. Громко было на Львовщине, Киевщине, Харьковщине, Черкасчине, Николаевщине, Днепропетровщине.

– Россия поднимала в воздух девять стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома Оленья в Мурманской области и еще два Ту-22М3 – с Моздока.

– 29 декабря, когда РФ массированно атаковала Украину, в Польше в районе села Вожучин-Цукровня зафиксировали российскую ракету, Генштаб страны подтвердил этот факт. Как отмечалось, вероятнее всего, ракета находилась в воздушном пространстве НАТО короткое время, после чего вернулась в Украину.

– Польша официально обратилась к Москве, требуя объяснений и "прекращения такой деятельности".

– 13 января во время очередной российской атаки армия Польши переходила в повышенный режим боеспособности, военные поднимали F-16 и активизировали наземную ПВО.

– Военный эксперт Владислав Селезнев считает, что Россия намеренно использовала небо Польши с целью обмануть ПВО Украины. Благодаря такому маневру ракета залетела в Украину с территории Польши.

– Согласно недавнему опросу, 63% поляков хотели бы, чтобы ПВО Польши сбивала российские ракеты в приграничных регионах Украины.

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