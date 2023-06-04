У России есть президент, который приказывает убивать детей, мы привлечем его к трибуналу, – Данилов

Полномасштабное вторжение России в Украину показало международному сообществу, что у РФ нет "второй армии в мире". В этом государстве отсутствует гражданское общество, а его президент Владимир Путин отдает приказы убивать украинцев, в том числе и детей.

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Никаких переговоров с детоубийцами быть не может: Украина будет деоккупирована, а Путин непременно предстанет перед трибуналом. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

Отвечая на вопрос журналиста, почему Украина сейчас готова к контрнаступлению, хотя год назад значительно уступала РФ в силе, Данилов подчеркнул: за время полномасштабной агрессии России произошло много кардинальных изменений. И пол тысячи убитых захватчиками украинских детей только придают украинским воинам решимости уничтожать оккупантов.

"С 24 февраля 2022 года по сегодняшний день все изменилось. Большинство мира поняло, что Россия не имеет второй по величине армии на планете, даже не является частью гражданского общества и имеет президента, отдающего приказы убивать детей. Пятьсот детей. Мы победим и привлечем его к трибуналу за военные преступления. Тотальное отвоевание и Путин под судом", – подчеркнул Данилов.

Когда журналист допустил, что "мудрее вести переговоры", секретарь СНБО взорвался.

"Вы хотите, чтобы мы сдались? Я знаю, что есть итальянские политики, продолжающие диалог с сегодняшним дьяволом, Путиным. Лучше скажите публично, что вы его поддерживаете. В Италии также есть странная позиция Церкви. Что это за Церковь, которая поддерживает детоубийц? Если Церковь считает правильным принять условия сатаны, то я понимаю, но я так не думаю", – эмоционально заявил чиновник.

Напомним, ранее стало известно, что среди убитых россиянами на Днепропетровщине вечером 3 июня мирных людей была 2-летняя девочка Лиза. Она вместе с мамой находилась дома, когда рядом с домом упала российская ракета и они оказались под руинами здания.

Разбирая завалы, спасатели сначала нашли тяжело раненую маму девочки, ее отвезли в реанимацию. Ребенка же разыскали около 3 часов ночи: к моменту, когда спасатели достали маленькую Лизу, девочка уже не дышала.

Всего в результате удара пострадали более 20 человек, в том числе пятеро детей.