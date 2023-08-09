У России есть серьезные уязвимости: разведка Британии оценила последствия атаки на танкер Sig в Черном море

Во время атаки дронов 4 августа был поражен российский танкер Sig, это произошло после выведения из строя большого десантного корабля "Оленегорский горняк" и сорванной атаки на российские патрульные катера, сопровождавшие торговое судно Sparta IV из РФ. Несмотря на то, Sig и Sparta IV позиционируются как гражданские суда, они давно заключили контракты с российским минобороны на перевозку топлива и военных грузов между РФ и Сирией.

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В условиях закрытого для российских военных кораблей Босфора войска РФ в Сирии сильно зависят от пораженных и нескольких других гражданских судов. Об этом говорится в новой сводке Министерства обороны Великобритании.

В британском оборонном ведомстве напомнили, что во время атаки дронов возле Керченского пролива 4 августа был атакован и выведен из строя российский торговый танкер Sig. Эта атака произошла после поражения БДК "Оленегорский горняк" и сорванной атаки на российские катера, сопровождавшие российское торговое судно "Спарта IV".

В МО Британии отметили, что оба "гражданских" судна использовались для нужд армии государства-агрессора. И выведение их из строя стало бы очень болезненным для россиян.

"Несмотря на то, что корабли Sig и Sparta IV плавают под гражданским флагом, они давно заключили контракты на транспортировку топлива и военных грузов между Россией и Сирией. С 28 февраля 2022 года российские военные корабли не могут пройти через Босфор, из-за чего российские военные силы в Сирии и Средиземном море сильно зависят от Sig, Sparta IV и нескольких других гражданских судов", – говорится в сообщении.

Также в британском оборонном ведомстве констатировали: ряд недавних атак с помощью беспилотных аппаратов свидетельствуют, что дроны превращаются в основной компонент современной войны на море. И они с высокой долей вероятности будут направляться против самых слабых звеньев морских путей снабжения РФ.

Напомним, ранее в Британии обратили внимание на то, что президент РФ Владимир Путин приказал обеспечить Росгвардию тяжелым оружием. Британская разведка это решение истолковала как шаг по удвоению ставок на безопасность режима.

При этом, добавили в британском оборонном ведомстве, заявление главы Росгвардии Виктора Золотова о том, что его силовики якобы "отлично" действовали во время мятежа, не имеют фактологических подтверждений. Нет никаких доказательств того, что Росгвардия совершила какие-то эффективные действия против "Вагнера", несмотря на то, что именно такую угрозу внутренней безопасности она должна была подавить.